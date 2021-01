BBB 21: depois de Fiuk, Gustavo Mioto é cotado para reality

Com o BBB 21 cada vez mais perto de começar, novos nomes para o possível elenco começam a aparecer. Depois de Fiuk, o cantor Gustavo Mioto, de 23 anos, foi confirmado para completar o time ‘camarote’ do reality da Globo.

Gustavo Mioto vai estar no BBB 21?

Oficialmente, a lista com os participantes começa a ser divulgada na próxima sexta-feira (08). Mas segundo o jornalista Léo Dias, do Metrópolis, o sertanejo Gustavo Mioto estará na ‘casa mais vigiada do Brasil’.

Dentro do BBB 21, a celebridade deve ficar na ala ‘camarote’, já que Boninho irá repetir a ideia de colocar famosos e anônimos, e que fez sucesso na última edição de 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Embora o artista tenha sido confirmado, ele ainda não assinou com a Globo. Na última edição, Manu Gavassi, Babu Santana e Thelma Assis foram os que permaneceram contratados pela emissora após o destaque na edição.

Quem é Gustavo Mioto, sucesso na música sertaneja?

Gustavo Mioto nasceu e foi criado em Votuporanga, no interior de São Paulo. Por causa do pai, ele começou a ter interesse pela música, e com apenas 10 anos de idade ele começou a compor.

Após investir em vídeos no Youtube, ele começou a fazer parcerias musicais. Em 2014, ele lançou o single “Eu Gosto de Você”, com participação da cantora Claudia Leitte.

Mas foi em 2016 que Mioto passou a ser conhecido nacionalmente. Com o clipe ‘3 da manhã’, que teve a participação de Flávia Pavanelli, ele ficou com o hit entre os 15 mais tocados em todo o país.

Para completar, Gustavo Mioto teve a música ‘Impressionado os Anjos’, em 1 lugar na Billboard Brasil. Ainda com o hit, ele recebeu quatro certificações da ONErpm Brasil.

Continuando a fazer sucesso, ele lançou seu segundo DVD, Ao Vivo em São Paulo. A gravação contou com feat de Jorge & Mateus, Anitta, Gusttavo Lima e Maiara & Maraisa, em 2017.

Já em 2020, Gustavo Mioto investiu em lives por causa da pandemia, e no final do ano lançou novas versões de seus sucessos como ‘Com ou Sem Mim’ e ‘Fake News’ no Cd Mistura – volume 1. Ele contou com a participação de Raí Saia Rodada, Calcinha Preta e Dorgival Dantas foram algumas das escolhas para feat.

O cantor namora com Thaynara OG?

Após alguns rumores, em agosto de 2018, Gustavo Mioto assumiu o namoro com a influencer Thaynara OG, depois de se conhecerem através da amiga Camila Loures.

Porém, o namoro chegou ao fim no final do ano seguinte. Com o fim do romance, apareceram boatos mentirosos sobre os dois, que foram desmentidos.

A maranhense pediu respeito após o fim do namoro. “Nada vai apagar os bons momentos que compartilhamos. Só peço respeito e que não acreditem nessas história infundadas”, disse ela nas redes sociais.

“Thaynara conte comigo pra tudo! Para sempre vou esque aqui pra ti”, declarou o cantor, defendendo a youtuber na ocasião.

Em 2020 eles decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. Eles ficaram juntos por mais oito meses, até se separarem novamente em agosto. Nas redes sociais o cantor é discreto, portanto, não costuma fazer comentários sobre seus relacionamentos.