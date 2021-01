Boninho, diretor-geral do BBB 21, fez mistério nas redes sociais no início da tarde deste domingo (10). Isso porque, a mente brilhante por trás do Big Brother Brasil, que estreia nova temporada em 25 de janeiro, postou uma receita de drink de caju, mas iniciou a legenda com a palavra ‘verão’, dando uma suposta dica sobre uma possível participante do reality show da Globo.

Boninho dá dica

Em vídeo, Boninho surgiu ao lado da esposa, Ana Furtado, e deu uma dica de receita de drink para os fãs. “Verão pede um refresco que não bebe! Caju amigo! A receita é simples, caju fresco adoçado com compota de caju, vodka ou cachaça o que você preferir. A minha fiz com Santa Rosa X! Com minha linda paixão Ana Furtado”, escreveu o diretor de TV.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O início da frase de José Bonifácio Brasil de Oliveira, no entanto, intrigou os fãs. Muitos acreditam se tratar de um possível spoiler, já que no último dia 8 de janeiro, data prometida pela Globo para divulgar novidades, frustrou os fãs que aguardavam por nomes dos participantes do BBB 21.

Aline Riscado, que também é conhecida como ‘verão’ por causa dos comerciais de cerveja que estrela há alguns anos, foi citada por fãs nos comentários da publicação de Boninho no Instagram. Mas apesar dos chutes, o diretor do BBB 21 se manteve em silêncio fazendo mistério sobre o elenco da atração.

CLIQUE AQUI E ASSISTA

Como será o BBB 21?

Com estreia confirmada para 25 de janeiro, logo após a reapresentação especial de A Força do Querer, na Globo, o BBB 21 promete entrar em cena como a maior edição de toda história do formato no Brasil. A emissora carioca destacou que serão 100 episódios no total, dando o título de temporada mais longa do Big Brother Brasil.

Além disso, o contrato da Globo com os participantes prevê que a temporada seja prolongada por pelo menos 5 dias, assim como aconteceu com o BBB 20. Devido ao sucesso de faturamento de audiência e repercussão, a direção da emissora decidiu deixar o reality show mais alguns dias no ar, terminando mais tarde da data prevista.

O BBB 21 será apresentado por Tiago Leifert, assim como nos quatro anos anteriores desde que substituiu Pedro Bial em 2017. Conforme anúncio da Globo divulgado na última sexta-feira (8), a nova temporada do Big Brother Brasil será formada por famosos (camarote) e anônimos (pipoca). No entanto, não foi divulgado quantos serão os participantes. Mas, estima-se que pelo menos 14 pessoas serão confinadas na casa mais vigiada do Brasil.

Novidades do BBB 21

A Globo divulgou no primeiro anúncio do BBB 21 que as famosas provas bate-e-volta estarão de volta ao reality show. Na dinâmica, emparedados que não foram indicados pelo líder da semana terão a oportunidade de se livrarem da votação do público.

Além das prova bate-e-volta, o BBB 21 terá o temido Big Fone, que especialmente no primeiro anúncio da temporada, teve destaque. Provas do líder e anjo, além do monstro, prometem agitar ainda mais o confinamento global. A direção do BBB 21 é de Rodrigo Dourado.