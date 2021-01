BBB 21: entenda como funciona a primeira prova pela imunidade

O BBB 21 iniciou com a prova de imunidade na estreia, nesta segunda-feira (25). Para abrir a temporada, 6 participantes entraram imunes após os votos do público. Enquanto isso, os 14 participantes restantes tiveram que competir para escapar do primeiro paredão.

Entenda como funciona a prova do BBB 21

Para começar, enquanto estavam na sala do BBB 21, Tiago Leifert pediu para que os brothers se dividissem em duplas. Sendo assim, eles se dividiram da seguinte forma: Karol Conká e Arcrebano (Bill), Lucas Penteado e Nego Di, Gilberto e Sarah, João e Thaís, Camilla de Lucas e Carla Diaz, Pocah e Kerline, e Caio e Rodolffo. Cada dupla usou coletes com números de 1 a 7.

O apresentador explicou que cada dupla deveria permanecer na sua base e quando a campainha tocasse, seria a hora da entrega. Na área externa da casa, eles tinham um telão, e diversos cubos nos quais deveriam encontrar o produto que seria correspondente ao da entrega solicitada no tal telão.

“No telão vão aparecer a cor do colete da vez, o produto da entrega e o tempo dessa entrega. Somente o jogador que estiver com a cor correspondente poderá sair para fazer a entrega, encontrar o produto correspondente à entrega no cubo, entregar o produto na casinha correspondente ao seu número, antes que o tempo termine. Depois o jogador deve voltar para a sua base e aguardar a sua próxima vez. Você será eliminado se descer fora da base na hora errada, se estiver fora da base quando uma rodada começar e se entregar o produto errado”, explicou o apresentador.

🌟 Prova de Imunidade #BBB21:

Todas as duplas seguem na disputa #RedeBBB pic.twitter.com/g5K0doSyet — Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2021

Quem deve ser imunizado na primeira semana?

Embora a prova tenha sido pensada para duplas, Tiago Leifert afirmou que apenas uma imunidade estava em jogo. Ou seja: mesmo que dois ganhem a prova, apenas um ficará imune, mas quem ficaria com a imunidade, isso o apresentador não explicou. Uma possibilidade é que eles devam decidir entre eles quem deve ficar com o prêmio de escapar da berlinda.

Quais foram os imunizados pelo público do BBB 21

Assim que todos os 20 participantes do BBB21 foram anunciados na última terça-feira (19), ficou explicado o motivo de Boninho ter dito a enigmática frase “o jogo começa antes do play”. Mesmo antes da estreia, foram abertas votações para que seis dos participantes fossem imunizados.

Depois dos votos abertos, foram anunciados durante o Fantástico, na Globo, quem havia escapado do primeiro paredão. Sendo assim, escaparam: Fiuk, Viih Tube, Projota, Arthur, Lumena e Juliette haviam levado a melhor, e ficaram livres de sair na primeira semana.

Imunizados devem indicar alguém para o paredão

Durante o programa ao vivo, os imunizados, que entraram em uma casa extra do BBB21, receberam um colar de imunidade e conversaram com Tiago. Foi então que o apresentador explicou que estava nas mãos deles decidir em qual iria para a primeira berlinda do reality entre os 14 que restaram na casa.

“Na formação do primeiro paredão, em consenso, vocês vão ter que indicar alguém ao paredão”, explicou Tiago, que completou: “A informação de que vocês estão imunes eles vão reparar porque vocês estão de colar, mas a informação de que vocês vão indicar alguém eu não vou contar.” Por fim, o apresentador pediu para que na formação de paredão, todos já tenham escolhido o indicado.

Seguindo calendário do BBB, a formação do paredão acontece no domingo (31), e a eliminação na próxima terça-feira (02). Sendo assim, apenas sete dos confinados têm garantia de imunidade até o momento.