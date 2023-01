Como vai funcionar a 1ª prova de Imunidade no BBB 23

O BBB 23 já vai começar com uma Prova de Imunidade para esquentar a competição logo no primeiro dia. Nesta segunda-feira, 16, os 22 participantes vão disputar em duplas a chance de escapar do primeiro paredão da temporada. Os detalhes serão explicados pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Prova de Imunidade será disputada em duplas no BBB 23

A primeira Prova de Imunidade será disputada nesta segunda-feira, 16, na estreia do programa. O reality está marcado para começar às 22h25, horário de Brasília.

A disputa será realizada em duplas. Após o anúncio dos nomes dos grupos Camarote e Pipoca na última quinta-feira, 12, foi aberta a votação para que o público juntasse um anônimo com um famoso para que eles competissem juntos.

A única dupla formada apenas por Pipocas é a de Paula e Gabriel, que venceram a votação da casa de vidro juntos e garantiram as últimas duas vagas no elenco.

Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o Fantástico do último domingo, 15, as duplas estarão presas entre si durante a disputa. “Cada dupla vai entrar conectada, grudada, com um jogador preso ao outro. E, desse jeito, eles vão disputar uma prova valendo imunidade", disse o jornalista.

Ainda não foram revelados mais detalhes sobre a dinâmica, o que será feito por Schmidt durante o programa desta segunda.

As duplas que vão disputar a Prova de Imunidade são Gabriel e Paula; Amanda e Antônio “Cara de Sapato” Jr; Bruno e Aline Wirley; Cezar e Domitila Barros; Cristian e Marvvila; Gustavo e Key Alves; Larissa e Bruna Griphao; Marília e Fred Nicácio; Ricardo e Fred; Sarah Aline e Gabriel Santana; Tina e Mc Guimê.

Cronograma BBB 23

Além da Prova de Imunidade, a disputa pela liderança, pelo anjo e a formação de paredão também serão realizadas em dupla nesta primeira semana. Essa é uma dinâmica inédita do BBB 23.

Nesta segunda, o público acompanha a Prova de Imunidade e as apresentações dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil. A disputa pela liderança ocorre na quinta-feira, como nos anos anteriores.

As festas temáticas do BBB costumam acontecer na sexta-feira, mas podem ser transferidas para o sábado de acordo com a dinâmica da semana, mesmo dia em que a Prova do Anjo é gravada.

A formação de paredão fica para o domingo, quando também é realizada a Prova Bate e Volta. Às segundas, os brothers entram em discussões no Jogo da Discórdia, que costuma causar ‘fogo no parquinho’.

O primeiro brother será eliminado na terça-feira. Na quarta, o ciclo se encerra com a festa do líder.

Segunda-feira, 16 de janeiro: estreia do programa e Prova de Imunidade

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira: festa

Sábado: Prova do Anjo

Domingo: formação de paredão

Quem são os participantes do BBB 23 na Prova de Imunidade

São 22 participantes que vão disputar o prêmio milionário no BBB 23. São eles:

Camarote:

Aline Wirley, 41 anos, cantora

Bruna Griphao, 23 anos, atriz

Domitila Barros, 38 anos, modelo e ativista

Fred, 33 anos, jornalista e influenciador digital

Mc Guimê, 30 anos, cantor

Gabriel Santana, 23 anos, ator

Fred Nicácio, 35 anos, médico e fisioterapeuta

Marvvila, 23 anos, cantora

Antônio “Cara de Sapato” Jr, 32 anos, lutador de MMA

Key Alves, 23 anos, jogadora de vôlei e influenciadora digital

Pipoca

Amanda, 31 anos, médica

Tina, 29 anos, analista de marketing e modelo

Bruno, 32 anos, atendente de farmácia

Cristian, 32 anos, empresário

Marília, 32 anos, maquiadora e influenciadora digital

Sarah Aline, 25 anos, psicóloga e analista de diversidade

Ricardo, 30, biomédico

Larissa, 24 anos, professora de Educação Física

Gustavo, 27 anos, fazendeiro

Cézar, 34 anos, enfermeiro

Gabriel, 24 anos, administrador e modelo

Paula, 28 anos, biomédica

O BBB 23 segue sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt pelo segundo ano consecutivo. O público pode acompanhar os brothers durante 24 horas por dia no GloboPlay, que disponibiliza câmeras para os assinantes dos planos pagos.