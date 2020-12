BBB 21: Fiuk é um dos participantes confirmados para o ‘camarote’

Fiuk, de 30 anos, é um dos nomes confirmados para entrar no reality BBB 21, da TV Globo. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do portal ‘Metrópoles’, que revela que o cantor já teria contratado uma equipe para ficar responsável por cuidar de suas redes sociais.

Assim como foi a edição de número ’20’, o Big Brother Brasil deste ano também contará com participantes famosos, ou seja, conhecidos pelo público. A famosa ‘pipoca’ foi surpreendida com os participantes intitulados como: ‘camarote’. A aposta do diretor Boninho no BBB 20, foi um sucesso e os dois grupos puderam se misturar e claro, a diversão do público foi garantida.

Fiuk no BBB 21?

A contagem regressiva para a estreia do reality mais vigiado do país, está a todo vapor. Todo dia um nome novo aparece, sendo apontado para o confinamento. Desta vez, o cantor e também ator Fiuk, foi um nome dito como certo para o programa. De acordo com o jornalista, a coluna recebeu informações de fontes revelando que o filho de Fábio Jr estaria concorrendo ao prêmio de R$ 1,5 milhão de reais. Mas, será?

Vale ressaltar, que o BBB 21 promete ser uma edição especial, começando com o título de mais longa, com mais de 100 episódios, somando mais do que em todas as temporadas. Ou seja, será uma edição histórica e promete fortes emoções.

Quando começa o reality?

Com grandes promessas, o BBB 21 tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. Mas, antes que os fãs de reality show entrem em abstinência após o fim de ‘A Fazenda 12’, o diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021, sob comando do apresentador Tiago Leifert, vai ao o primeiro episódio da casa mais vigiada do Brasil.

Até lá, outros nomes irão ser especulados para entrar no BBB 21. Mas, as grandes novidades e surpresas, só serão reveladas ao vivo, com a transmissão da Rede Globo.

Boninho deve seguir sucesso do BBB 20?

Todo mundo que acompanhou o BBB 20, se lembra da repercussão que teve com a entrada da cantora e atriz, Manu Gavassi. Pois bem, o sucesso da participação foi tão positiva que o reality teve um paredão que entrou para o Guinness Book com 1,5 bilhão de votos. E quem estava nele? Manu Gavassi, Mari Gonzalez e Felipe Prior.

Além do recorde, a presença da artista gerou uma torcida entre os famosos aqui fora. Como a amiga, a atriz Bruna Marquezine que era a que organizava os famosos mutirões. Além de outras celebridades e sem contar, os fãs e internautas. Dito isso, a presença de Fiuk no programa, deve mexer bastante com o público, mas também com os amigos famosos. Aliás, sem contar na família, que praticamente é todo do mundo artístico.

Assim como Manu, Fiuk é cantor e já estreou a novela da ‘Malhação’, da Rede Globo. Ou seja, mais curiosidades semelhantes entre os dois. Se realmente for verdade, o BBB 21 promete causar ainda mais sucesso.

