BBB 21: Globo deve definir elenco na próxima semana

Os nomes que integrarão o elenco de famosos e anônimos do BBB 21 ainda permanecem em segredo – o próprio apresentador da atração, Tiago Leifert, revelou que nada havia sido definido. Entretanto, para que as medidas de isolamento e quarentena possam ser cumpridas, a emissora deve definir todos os nomes nos próximos dias.

Quando será divulgado o elenco do BBB 21?

Levando em consideração que o período de isolamento recomendado é de no mínimo 14 dias, os participantes selecionados para o BBB 21 deveriam entrar em quarentena até o dia 10 de janeiro, já que o programa estreia no dia 25 no mesmo mês.

Neste ano, segundo informações publicadas pela coluna F5 do UOL, o elenco do BBB 21 será isolado em hotel por duas semanas, com testagens no momento da entrada e da saída. A tática de confinar os participantes dias antes do início da temporada já é praticada há algum tempo, mas neste ano, o período precisou ser estendido.

Até a última edição, o pré-confinamento durava somente oito dias. Para o BBB 21, levando em conta a pandemia, o período foi dobrado. O acesso a celulares e redes sociais durante esse período será vetado, assim como nos anos anteriores.

Conforme revelou Tiago Leifert em entrevista ao programa Mais Você na última semana, o elenco do BBB 21 começará a ser revelado a partir do dia 18 de janeiro, com chamadas gravadas e inseridas durante a programação diária da Globo.

O que já sabemos sobre o próximo BBB

Até o momento, a maioria das informações sobre o BBB 21 foram divulgadas em eventos voltados ao mercado da publicidade ou através das redes sociais do diretor geral do programa, Boninho.

O que se sabe até o momento é que a edição promete ser a maior em período de confinamento desde a estreia do programa, com 100 dias de duração. Além disso, Boninho já deu duas pistas a respeito do número de participantes do BBB 21: em uma ocasião, citou 18 e, na outra, 14.

A produção do programa também já confirmou que manterá a estratégia utilizada na edição passada, confinando anônimos e famosos dentro do BBB 21. Até o momento, alguns dos nomes citados como possíveis participantes foram Kéfera, Gabriela Pugliesi, Lucas Guimarães, Camilla de Lucas e Gracyanne Barbosa.