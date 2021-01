BBB 21: Globo está com dificuldades para fechar elenco dos famosos

Restando poucos dias para a estreia do BBB 21, a Globo tem encontrado dificuldade para fechar o elenco do programa. Após o sucesso do BBB 20, a produção ainda não conseguiu definir todos os homens do Camarote.

Dentro do BBB 20 quase todos os homens ficaram com suas imagens “manchadas” depois do programa. Segundo o Na Telinha, os convidados para o BBB 21 estariam negando o convite justamente pelo medo de saírem “cancelados” do reality show da Globo.

Para quem acompanhou, viu que na final do programa, as mulheres predominaram dentro do jogo. A rejeição foi tanta, que no top 10 do programa, apenas Babu Santana resistiu.

Ainda assim, o ator também foi criticado e acusado de machismo e homofobia por parte do público. Pelo andar da carruagem, Babu foi o quarto eliminado do programa e restaram Rafa Kalimann, Manu Gavassi e Thelma Assis [ vencedora], como as finalistas. Ou seja: nenhum dos brothers conseguiu chegar na final.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como a Globo tenta reverter a situação

Por causa da grande rejeição do elenco masculino da edição passada, agora, a emissora tenta argumentar com os futuros participantes para o BBB 21.

Ainda segundo o NaTelinha, a Globo tenta convencer os convidados de que eles vão ter patrocínios, mais trabalhos após o programa, além de um crescimento dentro das redes sociais. Toda a repercussão da edição anterior também pode servir de incentivo para o novo elenco.

Fiuk vai estar no BBB 21?

Apesar de Boninho garantir que “ninguém entra na sua cabeça” e que é impossível descobrir os participantes, a internet não para com as especulações. A estreia do BBB 21 acontece no dia 25 de janeiro e promete repetir ou superar o sucesso do BBB 20.

A curiosidade para saber do novo elenco só cresce conforme a estreia se aproxima. Nesta semana, mais um nome “vazou”. De acordo com o jornalista Léo Dias, do jornal Metrópolis, quem também estará no BBB 21 é o cantor e ator Fiuk.

A entrada do filho de Fábio Júnior pode ser uma boa cartada, já que sua história se assemelha a de Manu Gavassi, que foi um dos destaques na edição.

Assim como a cantora, Fiuk atuou na novela ‘Malhação’. Além disso, ele foi bem sucedido na carreira musical, principalmente em 2011 com o CD ‘Sou Eu’. Ainda nas novelas, ele atuou em ‘A Força do Querer’.