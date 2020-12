BBB 21: Globo quer ‘roubar’ Eri Johson da Record para quadro de humor

Na última semana, um comentário de Boninho, diretor do BBB 21, deu a entender que poderia escalar Eri Johnson para a edição. O que muita gente não imagina, entretanto, é que o ator não estaria sendo cotado como participante do ‘camarote’, e sim para um quadro de humor na temporada.

Eri Johnson estará no BBB 21?

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra, a Rede Globo estaria negociando trazer o ator de volta para a emissora. Desde 2017 Eri Johnson está na Record, e atualmente atua na novela Topíssima 2.

Caso aceite o convite feito pessoalmente por Boninho, Eri Johnson teria de deixar a novela. No BBB 21, o plano é que ele esteja a frente de mais um quadro de humor na temporada. O quadro apresentador por Rafael Portugal deve ser mantido.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ator recusou convite para edição de 2020

Em entrevista ao programa Sensacional, da Rede TV, Eri Johnson revelou que havia sido convidado para integrar o elenco de famosos da edição de 2020 do programa, mas que recusou o convite pois estava escalado para o cruzeiro Emoções, de Roberto Carlos.

“Nada contra o programa, acho que o artista não pode falar ‘não’ para o que é um grande sucesso. Mas como eu entraria em um confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto ‘Emoções’?”, disse.

Em 2021 o projeto do cruzeiro foi cancelado por conta da pandemia da Covid-19. Com isso, o caminho para que Eri Johnson participe do BBB 21 fica aberto. A pergunta que fica é: o público prefere o ator como parte do elenco confinado ou em um quadro humorístico?

Quando começa o BBB 21?

O BBB 21 tem estreia prevista ara o dia 25 de janeiro de 2021 e já foi confirmado que a temporada contabilizará 100 dias de confinamento – a maior edição da história do programa.

Sob o comando de Tiago Leifert, a emissora pretende repetir a fórmula que deu certo este ano e o BBB 21 terá anônimos e famosos dividindo a casa mais vigiada do Brasil.

Além disso, o diretor do programa já deixou escapar que a edição deve ter 18 participantes e que as provas de resistência serão menores, conforme anunciado durante evento voltado ao mercado de publicidade.