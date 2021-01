BBB 21: influencer Camilla de Lucas está no ‘camarote’ do reality

Após especulações, Camilla de Lucas foi divulgada como uma das participantes do BBB 21. Assim como Karol Conká, ela entrou no time ‘camarote’ do reality. A divulgação da lista aconteceu durante os intervalos da programação da Globo nesta terça-feira (19).

Camilla de Lucas no BBB

Camilla de Lucas foi uma das participantes que Léo Dias afirmou que estaria no BBB 21, e acertou. A nova sister destacou seu sucesso na internet em seu vídeo de apresentação.

Eu sou Camilla de Lucas, sou do Rio de Janeiro. Tenho 26 anos, com carinha de 18, toda natural, bonita pra caramba. Eu to na internet fazendo acontecer. Participar do BBB é a possibilidade de eu ficar milionária. Quando eu pensei assim ‘caramba eu posso participar do Big Brother ‘ eu fui muito confiante”.

PIPOCA: João Luiz é mineiro, professor e já falou: "Não é um joguinho, vai ser meu grande jogo"♟️ / CAMAROTE: Camilla de Lucas é influenciadora e tá na internet 💻 fazendo e acontecendo! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/CrvV50YgzU — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

Quem é Camilla de Lucas?

Produzindo conteúdo para a internet desde 2017, Camilla de Lucas é youtuber e chegou aos 2,2 milhões de inscritos em seu canal. Já no Instagram, ela tem 3 milhões de seguidores acompanhando sua vida na rede social.

Durante a quarentena a influencer explodiu com os vídeos que fez para o Tik Tok, mas também alcançou o público de outras redes sociais. Seu conteúdo inclui humor e beleza.

Camilla namora há um ano e meio, e espera ficar noiva. “Meu estado civil é esperando no Senhor o pedido de casamento. Já não aquento mais olhar para essa aliança de prata, quero colocar uma de ouro aqui. Quero casar!”, brinca.

Influencer é elogiada por famosas

Porém, antes de se jogar na internet, ela trabalhava em uma imobiliária. Mas foi na web que ela encontrou seu espaço. Mostrando que tinha potencial, ela foi elogiada por ninguém menos que Taís Araújo e Regina Casé. Ela também esteve em uma live com a cantora Preta Gil, no dia da consciência negra.

Regina Casé chegou a falar da sister. “Ela tem uma das qualidades que eu mais admiro numa atriz, que é a observação do outro nos mínimos detalhes… Obrigada, Camilla de Lucas, por me matar de dar risada”, afirmou a atriz.