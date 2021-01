BBB 21: entenda porque os Italianos querem se vingar do Brasil

Os telespectadores do reality italiano “Gran Fratello Vip” estão ansiosos para a estreia do BBB 21, que acontece no dia 25 de janeiro na Globo. Mas, quem pensa que eles estão com frenesi igual aos fãs brasileiros, esquecem. Eles estão de olho na casa mais vigiados para se vingar, ou melhor, ‘boicotar’ o programa. O motivo? Os italianos estão enfurecidos com a interferência dos brasileiros para defender a participação da modelo Dayane Mello no programa.

BBB 21 X Gran Fratello Vip

Quando ouvimos Brasil x Itália já imaginamos algo ligado ao futebol ou algo assim. Mas, na última sexta-feira (1), primeiro dia do ano, mostrou que os dois países estão ligados por outro motivo. O perfil oficial do reality BBB 21 nas redes sociais, alertou os fãs e telespectadores que as primeiras novidades do programa serão divulgadas no próximo dia 8 de janeiro. Logo após a publicação no Twitter, muitas pessoas notaram uma grande repercussão em italiano. Ao traduzirem as respostas no perfil, descobriram que o reality estava sendo ameaçado.

Em resumo, os europeus estavam respondendo à publicação do perfil, alegando que irão interferir nas votações do programa, uma vez que acusam os brasileiros de favorecer a permanência da modelo Dayane Mello no reality show Gran Fratello. De acordo com as muitas mensagens enviadas, eles vão tentar “prejudicar” na votação do programa, o participante queridinho dos brasileiros.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quem é a brasileira Dayane Mello?

A modelo catarinense Dayane Mello, de 31 nos, é a representante do Brasil no reality “Gran Fratello Vip“. Considerada uma das participantes mais polêmicas do programa, a morena já foi vítima de preconceito no confinamento e também alvo de uma “brincadeira” machista do jogador de futebol italiano Mario Balotelli, seu ex-namorado, que entrou na casa para participar de uma atividade com o elenco.

Com o intuito de ajudar a modelo permanecer no reality, os fãs brasileiros organizaram mutirões e isso enfureceu os italianos. Apesar de serem permitidos apenas seis votos por dia, fãs brasileiros conseguiram mecanismos para ajudar Dayane e ainda organizam mais votos. Por conta disso, os telespectadores da Itália aguardam o início do BBB 21 para interferir no jogo na votação da Globo e se vingarem.

Nos comentários da publicação do perfil oficial do reality show da Globo, diversos internautas italianos repercutiram como “ameaças” os fãs brasileiros. Nos comentários da publicação do perfil oficial do reality show da Globo, diversos internautas italianos repercutiram com teor de “ameaças”. “Brasileiros, viemos desfazer cada casal”, “Olá, brasileiros, agora podemos fazer o que você fez”, “Estou pronto para estragar toda a edição” e “Que comece a guerra” foram um dos tweets. Outro também escreveu: “Não adianta você entrar nos tweets dos italianos para responder mal ou dizer que “você vai ver um reality show como deveria” foram vocês brasileiros que bateram as bolas para os italianos agora vamos retribuir o favor, simples”.

Inutile che veniate sotto i tweet delle italiane a rispondere male o a dire che “vedrete un reality come si deve” siete state voi brasiliane a scassare le palle agli italiani ora ricambieremo il favore, semplice 😇 — Tania ☀️🌶🍀🐞🏳️‍🌈 (@piafrancesca87) January 1, 2021

Loucos por reality show e principalmente o “BBB”, os brasileiros não fugindo da treta e rebateram as ameaças. “Podem tentar, não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality meu bem, escreveu um perfil”.

Kkkkkkkkkkkkkk podem tentar, não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality meu bem pic.twitter.com/r5rEh1MyPo — Sasa🐇👸🏾💥 (@luvisraissa) January 1, 2021

Vejam mais algumas reações de Brasil X Itália

io con la lista dei loro preferiti in mani pronta per farli fuori uno ad uno pic.twitter.com/EnBq6A6fjV — ᶜᴴᴵᴬᴿˁ🧃 (@mollamj) January 1, 2021

KKKKKKKKKK os mamamia JURANDO que vão fazer diferença nos votos bilionários do BBB

Confiem no potencial de vocês, vão conseguir sim pic.twitter.com/ioz7zCYtJ8 — Ane ⚡ DEFENDA O SUS (@_Ray_ane1) January 2, 2021

Eu nem sabia que na Italia tinha BBB, muito menos que tinha uma Brasileira, obrigada por nos avisar italianos. Vamos fazê-la campeã❤️🇧🇷 — Maurice d'Elbée🇫🇷🇻🇦 (@MauricedElbee) January 1, 2021

io pronta a rovinarvi l’intera edizione pic.twitter.com/IlPZ343a8o — 𝗅 𝖾 𝗇 𝖽 𝗈 𝗋 𝗆 𝗂 𝗇 (@liamscare) January 1, 2021

Quando começa o reality?

Com grandes promessas, o BBB 21 tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. Mas, antes que os fãs de reality show entrem em abstinência após o fim de ‘A Fazenda 12’, o diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021, sob comando do apresentador Tiago Leifert, vai ao o primeiro episódio da casa mais vigiada do Brasil.

Veja também:

Fiuk é um dos participantes confirmados para o ‘camarote’

Big Brother Brasil anuncia novidades para o reality no dia 8 de janeiro

Globo está com dificuldades para fechar elenco dos famosos