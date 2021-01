BBB 21: João Luiz está no time ‘pipoca’ do reality

O professor João Luiz, de 24 anos, foi mais um a entrar para o time ‘pipoca’ do BBB 21. Durante os intervalos da programação da Globo, ele foi anunciado junto com a influencer Camilla de Lucas, do grupo ‘camarote’. Conheça mais do participante!

João Luiz no BBB 21

João Luiz é morador de Minas Gerais, é professor de geografia, e dá aulas para adolescentes em uma escola do estado. Ele é do grupo pipoca. Segundo o brother, ele vai se destacar no BBB 21 por seu comunicativo.

“Sou uma pessoa comunicativa, uma das minhas maiores qualidades é conseguir conversar com as pessoas, independentemente da minha afinidade. Se você me colocar num ambiente com um número de pessoas, essas pessoas vão saber quem eu sou”, afirmou ao Gshow.

PIPOCA: João Luiz é mineiro, professor e já falou: "Não é um joguinho, vai ser meu grande jogo"♟️ / CAMAROTE: Camilla de Lucas é influenciadora e tá na internet 💻 fazendo e acontecendo! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/CrvV50YgzU — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

Brother fala sobre o jogo

Para ele, o jogo deve ser levado a sério. “O Big Brother não é um joguinho, é meu plano A. Tenho que saber exatamente onde estou pisando. Toda vez que tenho que lidar com uma situação, tenho aqueles momentos de emoção, que a gente explode, mas, na maioria das vezes, consigo pensar”, explicou.

Segundo João, vale de tudo para chegar até a final. “É possível fazer alianças, mas, ao mesmo tempo, pensando no seu, entendendo que não é um jogo em equipe. Não me sacrifico por ninguém. O jogo não é coletivo, é individual”, completou o participante.

Quem é João Luiz do BBB 21?

Sua maior paixão é lecionar, e por isso, a quarentena foi um grande desafio, já que as aulas foram ministradas à distância em 2020.

“A pandemia e o ensino remoto serviram para perceber que as desigualdades estão gritando. Tenho aluno que não tem acesso à internet. Eu gravava aula, editava e mandava pra eles. Tiro dúvidas. O que mais me dói são os alunos que não consigo chegar”, disse o novo brother ao Gshow.

“Sou professor da galera, mas me imponho muito. Quando entrei na sala de aula pela primeira vez na escola, os alunos viram uma figura que nunca viram antes. Um professor que tem brinco, alargador, com o caderno da série que ele assiste, que sabe a música que ele está escutando”, contou.

“Tento construir essa ideia de não estar longe dos meus alunos, eles saberem que podemos gostar das mesmas coisas. Eu sou amigo dos meus alunos, estou aberto para além de ficar dando aula”, afirmou ainda.