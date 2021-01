BBB 21: Karol Conká está no ‘camarote’ do reality da Globo

A cantora e apresentadora Karoline dos Santos Oliveira, de 35 anos, mais conhecida como Karol Conká, foi a primeira famosa a ser anunciada no BBB 21 nesta terça-feira (19), na Globo. Ela estará no time ‘camarote’ da casa mais vigiada do Brasil, e é a nova sister a competir pelo prêmio de R$1,5 milhão.

Karol Conká no BBB 21

Karol Conká já é conhecida nacionalmente por sua música, mas aceitou o convite para o BBB 21 para o time ‘camarote’. Em seu vídeo de apresentação, ela afirmou que vai lutar pelo prêmio de R$1,5 milhão. A divulgação da lista de participantes começou durante o intervalo da novela ‘Laços de Família’, na Globo, conforme foi anunciado nesta segunda-feira (18).

PIPOCA: Arthur é instrutor de crossfit 🏋️, tem 26 anos e já avisou: "Fiquei com fome, fiquei maluco" 🍝 / CAMAROTE: Karol Conká é cantora 🎤, apresentadora, rapper, atriz, modelo e quer ganhar! Eles estão no #BBB21! Conheça os participantes → https://t.co/8knZoxzqy9 #RedeBBB pic.twitter.com/7TArbJApuV — Big Brother Brasil (@bbb) January 19, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Saiba mais sobre Karol Conká

Karol Conká começou cedo sua carreira musical. Nascida em Curitiba, quando tinha apenas 16 anos, Karol participou de um concurso popular de rap e venceu a disputa Desde então, a sister passou a investir na área de música. Ao poucos ela construiu sua carreira e o que a ajudou a ficar famosa foi a internet, em que publicava seus vídeos.

Também na adolescência, por incentivo de um anmorado, ela deixou de deixar o cabelo natural, e tirou toda a química, assumindo o cabelo afro, que é sua marca registrada. Inclusive, o maior ídolo da artista é a cantora Rihanna.

Que dia começa o BBB 21?

Próxima da estreia do BBB 21, a ansiedade do público só aumenta. Os fãs especulam quem vai estar na casa, e as redes sociais de Boninho, Tiago Leifert e mais envolvidas no programa são vigiadas enquanto o jogo ainda não começa.

Uma das perguntas que o público mais faz é sobre quando começa o reality da Globo. Mas, embora tenham surgido teorias e rumores de que o programa começaria antes da data divulgada, a Globo continua divulgado o mesmo dia de estreia. Segundo o vídeo divulgado pelas redes sociais do Big Brother Brasil e também por Boninho, diretor do programa, o reality show começará no dia 25 de janeiro.