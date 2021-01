BBB 21: lista de participantes serão revelados dia 18 de janeiro

O ‘Big Brother Brasil’ estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. O público também poderá acompanhar a edição que promete ser histórica, através do Pay-Per-View do BBB 21.

Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

Quem vai estar na casa do BBB 21?

Antes mesmo da estreia, que será no próximo dia 25 de janeiro, o nome do reality não sai da boca do povo. Já foram tantas especulações de nomes de participantes que até memes na internet já teve. Disseram até que celebridades internacionais como Miley Cyrus, Ariana Grande ou Justin Bieber iriam estar na edição. Mas, a verdade é que depois de tantas especulações, a produção resolveu atender os pedidos dos fãs do programa e revelar os nomes dos brothers e sisters do BBB 21.

Anotem! No próximo dia 18 de janeiro de 2021, uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10).

Quais foram os nomes especulados?

Próximo de sua estreia do BBB 21, que ocorre no dia 25 de janeiro de 2021, a atração mais esperada da TV Globo já tem algumas informações e especulações já encaminhadas. Algumas delas foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias, do portal Metrópoles. Segundo publicações, nomes como: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e entre outros.

Ainda faltam 6 nomes

Como sempre bem humorado nas redes sociais, o Boninho, diretor do programa, respondeu algumas perguntas dos fãs e um em especial, questionou se ainda daria tempo de ir para a casa do confinamento global. Na resposta, o chefão do reality da Globo escreveu “Faltam poucos para encerrar o time completo no confinamento! Acho que uns 6″.

O que mais sabemos sobre o BBB 21?

No dia 08 de janeiro de 2021, o perfil oficial do reality nas redes sociais começou a soltar alguns spoilers. Claro, com autorização do diretor da atração, o Boninho. Em um vídeo de 1 minuto e 44 segundos foram contando um resumo do que os fãs do programa podem esperar da edição. Sabemos que estreia no dia 25 de janeiro, mas, segundo o vídeo, terá uma surpresa nos próximos dias.

No vídeo, foi confirmado que o programa terá em média 100 dias de confinamento – o mais longo da história. Terá o famoso monstro e anjo, além da continuação do BigFone, para o desespero dos próximos participantes da casa. Foram anunciados que Vip e Xepa estarão juntinhos neste ano, além de deixar a ansiedade bater mais forte com o jogo da discórdia, que pode colocar o fogo no parquinho. A publicação também dizia que o ” jogo começa antes do play” e que a casa será dividida entre Pipoca X Camarote. Ah, e terá provas de resistência e também bate e volta. Além de colar do líder.

Veja o vídeo com spoilers do BBB 21:

Atenção, preste muita atenção! 🚨 Tô chegando com os primeiros SPOILERS do #BBB21! 👀 Dia 25/01 estreia o Big dos Bigs! #RedeBBB pic.twitter.com/br4LRH2KTx — Big Brother Brasil (@bbb) January 8, 2021

