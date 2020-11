BBB 21: lucro da Globo pode chegar a R$470 milhões em patrocínios

A Rede Globo, emissora responsável pela produção e transmissão do BBB 21, anunciou ao mercado publicitário o aumento do número das cotas de patrocinadores da edição de 2021, passando de cinco para sete.

Quanto o BBB 21 vai lucrar com publicidade?

Com isso, o lucro estimado da emissora apenas com os patrocinadores dessas cotas para o BBB 21 é de R$470 milhões.

Além disso, no decorrer do programa outras marcas acabam fechando ações pontuais de publicidade, o que pode alavancar o lucro gerado pelo BBB 21 para meio bilhão de reais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As marcas interessadas poderão escolher entre duas cotas, denominadas ‘Big’ e ‘Anjo’, com anúncios que contemplam Globo, GShow e Multishow.

E com os recordes de audiência batidos durante a edição 2020, os valores para anunciar no BB 21 são bastante salgados.

A cota ‘Big’ sai pela bagatela de R$78 milhões e inclui exposição da marca em um dos cômodos da casa, presença no anúncio dos eliminados, intervalo exclusivo e outras seis ações durante os três meses de programa no ar.

A marca que optar pela cota ‘Anjo’ vai desembolsar um pouco menos, cerca de R$59 milhões, mas não terá direito ao intervalo exclusivo nem a um ambiente da casa, além de não estar presente nas noites de eliminação.

Globo anuncia possível data da grande final

O anúncio ao mercado publicitário incluía, também, a possível data da grande final do BBB 21: 4 de março de 2021.

A data para a estreia do programa permanece a mesma, 25 de janeiro de 2021, ainda sem previsão de quanto os participantes serão anunciados.

Até o momento, o diretor geral do programa e a própria emissora deram poucas pistas do que esperar do BBB 21, dentre elas a possibilidade de um elenco com 18 participantes e 100 dias de duração no total – a maior temporada da história.