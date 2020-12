BBB 21: Marcos Mion dispensa rivalidade e diz que reality ‘vai bombar’

O apresentador Marcos Mion mostrou que não tem rivalidade com o reality vizinho. Após o término de A Fazenda 12, ele surpreendeu ao comentar sobre a estreia do BBB 21, que acontece em janeiro.

O que Marcos Mion disse sobre o BBB 21?

No Twitter, o jornalista Chico Barney, do UOL, brincou sobre a estreia do BBB 21. “Torcendo para o #BBB21 ser ruim e eu ter tempo de ler todos os livros que comprei na quarentena”, ironizou ele.

Sem rivalidade, o apresentador da Record TV, disse que aposta no sucesso do programa. “A chance disso acontecer é mínima! Se prepare porque vai bombar!!”, afirmou Marcos Mion sobre o BBB 21.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A chance disso acontecer é mínima! Se prepare pq vai bombar!! — Marcos Mion (@marcosmion) December 21, 2020

Marcos Mion explica sucesso de ‘A Fazenda 12’

Questionado sobre o motivo de tanto sucesso em A Fazenda 12, Marcos Mion respondeu ao UOL. “Eu acredito que são quatro fatores mais ou menos”, iniciou.

“Um, não tem como negar o efeito da pandemia. Não tem como negar o efeito da forma que nós como seres humanos ficamos oprimidos, com medo e na verdade falta entretenimento, isolados em casa. Eu acredito que as pessoas se identificaram com o esforço e a coragem de fazer um projeto desse tamanho e prestigiaram”, disse ainda.

Para ele, o elenco foi um dos grandes motivos para o resultado positivo. “Não tem como negar o elenco, foi muito bem escolhido. E aí a gente pode aproveitar artistas que normalmente não iriam porque tem agenda de show, gravação e esse ano, por causa da pandemia, puderam participar”.

O que esperar do BBB 21?

O BBB 21 promete ser um sucesso como foi a 20ª temporada. Da mesma forma que a edição deste ano, a próxima irá contar com famosos e anônimos.

Serão no total 18 participantes, sendo que metade estará no time ‘camarote’ e metade ‘pipoca’, no BBB 21.

Segundo a emissora, sua estreia acontece dia 25 de janeiro, e promete 100 episódios. Já a grande final do BBB 21 está prevista para o dia 4 de março.

Quem deve estar no BBB 21?

Dentre os possíveis participantes do BBB21 que a internet especula, estão: Camillla de Lucas, Mayra Cardi [BBB 9] e Gabriela Pugliesi. Além desses nomes, surgiram boatos sobre a participação de Gracyanne Barbosa, Kéfera, Alex Mapeli, Ney Lima e Daniel Saboya.