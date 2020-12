Plano SP: mudança permite volta às aulas mesmo com piora na pandemia

O Governador de São Paulo, João Dória, anunciou na tarde desta quinta-feira, 17, mudanças sobre a volta às aulas em SP. Agora, mesmo na fase vermelha, considerada a pior da pandemia do coronavírus, os alunos poderão frequentar as escolas públicas e particulares.

Atualmente, São Paulo está na fase amarela , que permite o retorno de até 35% dos alunos. As aulas estão previstas para começar no dia 1° de fevereiro de 2021 e caso haja uma piora no quadro e, consequentemente, o recuo para a fase vermelha, a mesma quantidade de alunos que hoje vai à escola poderão frequentar as aulas.

Volta às aulas em SP após a mudança

“O retorno será regionalizado, conforme critérios de segurança imposto pelo Centro de Contingência. A decisão é embasada em experiências internacionais e nacionais, e tem por objetivo garantir segurança de alunos e funcionários da rede pública e privada do estado, além do desenvolvimento cognitivo e sócio emocional de milhões de crianças e adolescentes”, declarou Doria.

