BBB 21: por onde andam os famosos cotados antes da estreia?

Há 20 dias da estreia do BBB 21, os famosos cotados para a edição vivem seus últimos dias em liberdade antes do confinamento total por três meses. E a dúvida que fica é: como eles estão aproveitando o período? O DCI te mostra hoje. Confira!

Antes de tudo, vale ressaltar que os nomes dos famosos que estarão no Camarote o BBB 21 ainda não foram anunciados oficialmente pela Rede Globo, que deve começar a divulgação somente em 18 de janeiro. Por enquanto, tudo são especulações, mas há quem garanta que os nomes citados já estão de contrato fechado para o reality.

Por onde andam os famosos do BBB 21?

Entre eles está a influenciadora Flávia Pavanelli, anunciada no BBB 21 por Leo Dias. Nos últimos dias do ano que passou, a web acompanhou os passos de Flávia para tentar descobrir qualquer pista a respeito da sua participação no programa.

No último domingo, 3 de janeiro, a influenciadora fez uma série de stories que levantou suspeitas a respeito da sua participação no BBB 21: nas imagens, ela aparecia fazendo as malas com quantidades consideráveis de roupas e acessórios.

Flavia Pavanelli

a flávia pavanelli tá só q arruma mala meu essa mulher não pic.twitter.com/5Jby8iiZYY — L. (@lcomentando) January 3, 2021

Horas depois, no entanto, Flávia Pavanelli publicou outra foto, dessa vez marcando a localização de Fernando de Noronha. Desde então a influenciadora tem compartilhado imagens da ilha. Para alguns seguidores, no entanto, Flávia estaria curtindo seus últimos dias antes do confinamento no BBB 21.

Fiuk

O cantor Fiuk também foi um dos famosos supostamente confirmados para o BBB 21 pelo colunista, e desde o anúncio ainda não se pronunciou sobre o boato – o que pode ser um indício de que é verdadeiro, afinal, os participantes não podem revelar se irão ou não ao programa sob o risco de terem a participação cancelada.

Bastante ativo no Twitter, o filho de Fábio Jr. tem diminuído a frequência das postagens desde o período do Natal, e de lá pra cá, apareceu somente para desejar feliz ano novo aos seus fãs. O paradeiro de Fiuk antes do BBB 21 ainda é um mistério, mas de acordo com as publicações no Instagram, ele também teria passado os últimos dias viajando.

Camilla de Lucas

Já Camilla de Lucas, tiktoker que estourou em 2020, mantém a rotina normal de publicações em seu Instagram e Twitter, inclusive com posts de publicidade, respondendo a perguntas e interagindo com os seguidores. Sobre o BBB 21, entretanto, a blogueira também permanece em silêncio.

Kéfera

Na contra-mão, Kéfera tem se mantido cada vez mais off das redes sociais. Se antes a influenciadora era usuária número 1 da ferramenta de stories no Instagram, hoje Kéfera passa dias sem nenhuma interação por lá.

Os posts no feed também estão parados desde 29 de janeiro, e se a informação vazada por Boninho de que o pré-confinamento já começou for verdade, é bastante provável que Kéfera realmente esteja escalada para o BBB 21.