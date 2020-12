BBB 21: quadro de Rafael Portugal está confirmado e terá mais espaço

Um dos sucessos da última edição do reality da Globo deve ser repetido no BBB 21: o quadro de Rafael Portugal, CAT BBB, está confirmado na temporada, e deve ganhar mais espaço de acordo com informações do jornal Extra.

Rafael Portugal confirmado no BBB 21

Podemos dizer que acertar a mão no quadro de humor dentro de um reality show não é tarefa fácil. Muitas vezes as piadas podem parecer forçadas demais e pouco agradarem ao público – e a tentativa de humor em A Fazenda 12 foi um desses exemplos.

Pouca gente se identificou com o quadro do humorista Carioca, e a tentativa frustrada da emissora virou até piada no Twitter em alguns momentos. No BBB 21, entretanto, a ideia é usar de uma estratégia que já se provou um sucesso na edição passada.

Quadro foi inspirado em setor real da Globo

O CAT BBB é uma paródia de um dos setores da própria Rede Globo: a Central de Atendimento ao Telespectador, que diariamente recebe todo tipo de dúvida, elogio e reclamação do público.

Em uma era pré-internet, esse era o principal canal por onde os telespectadores descobriam, por exemplo, a cor do esmalte que a atriz principal usava durante uma novela, ou então reclamava sobre as artimanhas do pior vilão do horário nobre.

Grande parte do conteúdo do CAT BBB era inspirado em indignações reais publicadas pelos telespectadores nas redes sociais, o que pode ter sido a principal fórmula de sucesso do programa e que será repetida no BBB 21.

CAT BBB foi sucesso na web em 2020

A estreia do quadro em 2020 marcou também a estreia do humorista na TV aberta, e a recepção do público foi tão estrondosa quanto as métricas da própria edição histórica do BBB: foram 13 edições do quadro transmitidas durante o programa e que acabaram colocando o assunto entre os mais comentados do Twitter por mais de 40 horas, de acordo com o GShow.

“As minhas redes sociais cresceram absurdamente depois do quadro. Esse foi um BBB com um envolvimento e uma força vinda da internet muito grandes, votações recorde, números muito bacanas. Fazer parte de tudo isso foi sensacional. Estou colhendo os frutos com uma repercussão muito boa do quadro, convites de trabalho e novas oportunidades. Estou muito feliz!”, contou Rafael Portugal ao Gshow em abril.