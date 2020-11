BBB 21: reality da Globo bate recorde de lucro antes da estreia

O Big Brother Brasil 21 (BBB 21) ainda nem estreou, e já bateu recordes. Ao que tudo indica, a temporada terá um sucesso superior do de 2020. Segundo o jornalista, Daniel Castro, do Notícias da TV, a Globo já vendeu todos os espaços de patrocínio no programa.

Quanto a Globo já lucrou com o BBB 21?

Batendo recordes de faturamento, ainda de acordo com o jornalista, a emissora já conquistou R$470 milhões. Este valor corresponde somente aos patrocínios.

Sendo assim, o BBB 21 já lucrou mais da metade do que a edição deste ano. No total foram R$ 400 milhões no caixa do programa, enquanto a expectativa de 2021 é de um lucro de R$522,350 milhões de reais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Quais serão os patrocinadores?

Na próxima edição, serão sete cotistas e não seis, um a mais do que neste ano. São eles: Avon, Americanas, Amstel e C&A, McDonald’s, Seara, PicPay. Diferente deste ano, a rede Burger King não entrou na lista e seu principal concorrente passou na frente.

No entanto, ainda sobraram algumas opiniões para outras marcas no BBB 21. Por exemplo, o espaço do ‘Almoço do Anjo’ e Mercado BBB, sendo de R$18 milhões cada. Para completar, existem cotas para mais quatro empresas, em um intervalo de 30 segundos, no valor de R$4 milhões.

BBB 21 terá a presença de famosos?

Uma das maiores dúvidas dos fãs foi se o BBB 21 contará com famosos. Sendo assim, Boninho desvendou o mistério. Depois do sucesso que foi unir famosos e anônimos, o reality decidiu repetir a fórmula.

Além disso, a edição será a mais longa da história. Até o momento a intenção do reality é de irem ao ar 100 episódios. Ou seja: a atração irá do dia 25 de janeiro até 4 de maio. Os participantes devem estar todos confirmados até dezembro. Além disso, eles ficarão os 14 dias confinados antes da estreia.

Alguns nomes já apareceram como possíveis participantes do time ‘camarote’. Como nada foi confirmado, alguns nomes começam a aparecer como potenciais participantes, sendo eles, Andressa Urach, Gabriela Pugliesi e Kéfera, por exemplo. Vale destacar que, a emissora ainda não anunciou a lista dos confinados do BBB 21.

Ex-BBB: o que aconteceu com Mara Viana, vencedora da 6ª edição?