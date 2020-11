BBB 21: relembre os primeiros brothers eliminados de cada edição

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Há pouco menos de dois meses da estreia do BBB 21, alguns nomes com certeza serão lembrados pelo público durante anos, mas dificilmente o primeiro eliminado da edição será um deles.

Hoje o DCI vai resgatar do esquecimento os primeiros eliminados de todas as edições do BBB e te deixar por dentro de tudo que já se sabe sobre o BBB 21. Confira!

Caetano (BBB 1)

O primeiro paredão da edição de estreia do BBB teve como protagonistas o modelo Caetano e o futuro vencedor do reality, Kléber Bambam.

E bom, você já deve imaginar quem levou a melhor… Caetano foi o eliminado, com 55% dos votos do público.

Rita (BBB 2)

A eliminada do primeiro paredão do BBB 2 também saiu com 55% dos votos – foi a cartomante Rita.

Na berlinda, ela enfrentou Cida, que mais tarde levaria o 3º lugar na única edição do BBB transmitida durante o inverno no hemisfério sul.

Samantha e Paulo Roberto (BBB 3)

Na terceira edição do programa o primeiro paredão teve dois eliminados: Samantha e Paulo Roberto.

Ambos deixaram o BBB uma semana após a estreia da edição. O BBB 3 marcou o início de duas dinâmicas importantes do reality: o anjo e o imunizado.

Também foi naquele ano que o público teve a oportunidade de escolher através do voto dois brothers para entrarem no jogo.

Tati Giordano (4ª edição)

A lutadora, que depois mudou seu nome artístico para Tata Rebane, enfrentou no paredão seu primeiro desafeto no BBB, Juliana. As duas discutiram logo nos primeiros dias do confinamento.

Tati acabou sendo eliminada com 62% dos votos.

Juliana (5ª edição)

A caçula da 5ª edição do BBB 5, Juliana, foi a primeira eliminada do programa com mais de 50% dos votos. O oponente, Jean Wyllys, seria o vencedor da edição.

Juliana Soares (BBB 6)

O BBB 6 foi eleito como a pior edição do reality por Pedro Bial. A maioria dos participantes, mesmo aqueles que permaneceram no programa por mais tempo, hoje em dia já foi esquecido.

Por isso não é surpresa nenhuma constatar que quase ninguém se lembre do nome de Juliana Soares, a primeira eliminada do BBB 6, com 52% dos votos.

Airton e Juliana Regueiro (7ª edição)

A primeira eliminação do BBB 7 seguiu uma dinâmica diferente: o paredão foi formado atravpes de uma prova surpresa logo no primeiro dia de confinamento.

Foram para a berlinda Airton, Juliana, Alan e Flávia. Os dois primeiros foram eliminados, apenas três dias depois do início do programa.

O grande plot twist foi a repescagem: pela primeira vez na história do BBB o público pôde votar em um brother para retornar ao programa após a eliminação.

E o escolhido foi Airton, com 68% dos votos. Assim, mais uma Juliana entrou para a lista de primeiros eliminados de suas respectivas edições.

Jaqueline (BBB 8)

Com apenas uma semana de programa, Jaqueline foi a primeira eliminada do BBB 8, enfrentando Gyselle que posteriormente chegou até a final como vice-campeã da edição.

A final da edição quebrou o recorde de 75 milhões de votos chegando até a deixar o site do programa fora do ar.

Houve empate na contagem final, o que levou a produção a contabilizar um minuto a mais para o final da votação.

Michelle Juliane (9ª edição)

A nona edição do BBB foi marcada por algumas novidades que já conhecemos bem: a casa de vidro e o temido quarto branco. Foi também nessa edição que participaram os ‘vovôs’ Norberto e Naiá.

E a miss Michelle Juliane não pôde viver a maioria desses momentos, já que foi a primeira eliminada do programa com 52% dos votos.

Joseane (10ª edição)

Outra miss que não durou muito na casa mais vigiada do Brasil foi Joseane, a ex-miss Brasil que foi eliminada com 61% dos votos na primeira semana de jogo.

Ela enfrentou um paredão triplo com Elenita e Cacau e levou a pior.

Ariadna (BBB 11)

Essa sister você com certeza se lembra. Isso porque apesar de ter sido a primeira eliminada do BBB 11 com 49% dos votos, Ariadna acabou envolvida em uma polêmica já do lado de fora do programa.

Na época, o fato de Ariadna ser uma mulher trans não havia sido divulgado no momento em que entrou no BBB, e o boato veio a tona somente após sua eliminação.

Apesar disso, Ariadna nunca escondeu a verdade e hoje é conhecida como a primeira mulher trans a participar do BBB.

Analice (12ª edição)

A edição que foi dividida entre os grupos Praia e Selva teve Analice como primeira eliminada, com 53% dos votos.

O vencedor do BBB 12, Fael Cordeiro, teve o maior índice de aceitação do público e recebeu 92% dos votos que o levaram a colocar mas mãos em R$1,5 milhão.

Aline (13ª edição)

O BBB 13 foi a segunda edição do programa a trazer de volta ex participantes, como o vencedor da primeira temporada, Kléber Bambam.

O fisiculturista, inclusive, foi o primeiro brother a deixar a edição por escolha própria, cinco dias após o início do BBB.

Já a primeira eliminada pelo público foi Aline, com 77% dos votos.

João (14ª edição)

Também na lista das piores temporadas do BBB, a 14ª edição teve como primeiro eliminado com 44% dos votos o cartomante João, mais votado pela casa.

Apesar de ter sido o primeiro eliminado, na mesma semana outros dois brothers deixaram a casa do BBB 14: Alisson e Rodrigo.

Chamada de ‘BBB Turbo’, a dinâmica foi repetida na segunda semana de jogo. Assim, seis participantes deixaram o BBB 14 em apenas duas semanas.

Francieli (BBB 15)

A eliminação de Francieli na primeira semana do programa foi marcada por uma polêmica. A sister defendia que sua eliminação havia sido causada pela produção do programa.

Isso porque um dos participantes do BBB 15, Marco, foi selecionado dois dias antes do início do programa e não foi confinado. Assim, ele teve acesso às entrevistas dos outros brothers que eram transmitidas nos intervalos da emissora.

Já dentro da casa do BBB 15, Marco contou aos outros participantes que Francieli havia dito em sua entrevista que faria vários amigos no programa, mas que os queimaria quando pudesse.

Assim, Francieli foi a mais votada pela casa e eliminada do BBB 15.

Harumi (BBB 16)

A última edição apresentada por Pedro Bial teve como primeira eliminada a jornalista Harumi, que levou 65% dos votos contra Daniel.

Foi durante o BBB 16 que houve a primeira mudança no sistema de votação na história do programa: os votos passaram a ser computados por região. O candidato que alcançasse a maioria simples em cada região ganharia um ponto, quem tivesse mais pontos seria o eliminado.

Gabriela Flor (BBB 17)

Na 17ª edição do reality a votação voltou a seguir o sistema nacional, e Gabriela Flor foi a primeira eliminada com 59% dos votos.

A bailarina enfrentou Marcos Harter, que chegou até as últimas semanas do BBB mas acabou expulso por atitudes agressivas e abusivas com Emilly, sua namorada no programa e vencedora da edição.

Mara (BBB 18)

A cientista política Mara enfrentou Ana Paula no primeiro paredão do programa e foi eliminada com 55% dos votos.Foi nessa edição que o BBB incluiu dentre os participantes a possibilidade de 4 integrantes da mesma família disputarem duas vagas no programa. Ana Clara e Ayrton foram os escolhidos.

Vinicius (BBB 19)

A primeira eliminação do BBB 19 foi diferente: dessa vez, não houve indicação da casa ou do líder.

Três brothers se salvaram em uma prova de imunidade e 14 participantes foram para o paredão na disputa pela preferência do público, que votavam nos participantes mais amados.

Aquele que recebesse o menor número de votos seria o eliminado da semana – e com apenas 3% dos votos, Vinicius deixou a casa do BBB 19.

Lucas Chumbo (BBB 20)

Na maior edição do BBB até o momento, Lucas Chumbo foi o primeiro eliminado, com 75,5% dos votos.

O brother enfrentou Bianca, mais conhecida como Boca Rosa, e que já tinha um público consolidado aqui fora.

O que já se sabe sobre o BBB 21?

Poucas foram as revelações a respeito do BBB 21, mas através das redes sociais o diretor geral do programa, Boninho, já deu alguns spoilers.

Segundo ele, o BBB 21 contará com 18 participantes entre anônimos e famosos, repetindo a receita de sucesso da edição anterior dividida entre ‘Pipoca’ e ‘Camarote’, e 100 dias de duração.

Boninho também já deu algumas pistas a respeito dos participantes que NÃO estão cotados para a edição, como por exemplo ex-participantes de A Fazenda.

A previsão é de que a estreia do BBB 21 seja no dia 25 de janeiro de 2021.