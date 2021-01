O BBB 21 tem estreia marcada para o próximo dia 25 de janeiro, na Globo, e vai reunir em seu elenco famosos e anônimos mais uma vez. Mas, o que muitos não sabem, é que todos os participantes recebem cachês simbólicos para permanecerem no confinamento até que o público os eliminem do reality show.

Quanto ganham os participantes do BBB?

A Globo determinou um cachê de R$ 500 por semana para cada participante que permaneceu no BBB 19, por exemplo. Na edição em questão, que consagrou Paula von Sperling como campeã, quem chegou à final embolsou R$ 4.500, totalizando 9 semanas confinado na casa mais vigiada do Brasil.

Mas o cachê não para por aí. Segundo levantamento da Jovem Pan, naquela edição, todos os participantes assinaram um contrato de seis meses com a Globo, com remuneração de um salário mínimo que na ocasião era de R$ 998. Além disso, a cada paredão que o participante retornava, embolsava uma quantia de R$ 1 mil de cachê.

Para a edição de 2020, que teve famosos como Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Babu Santana no elenco, a Globo não divulgou valores. Boninho, diretor-geral do BBB 21, declarou na época que não existia diferença no cachê entre os integrantes do camarote e da pipoca (como são chamados os anônimos). Os valores, no entanto, foram ajustados.

O BBB 21 terá apresentação de Tiago Leifert pelo quinto ano consecutivo. Desde 2017, após a saída de Pedro Bial, o jornalista que trabalhava no esporte da Globo, assume o comando do reality show de maior audiência no Brasil.

Esse ano, a Globo confinou os participantes do BBB 21 em um hotel no Rio de Janeiro faltando pouco mais de duas semanas para a estreia da temporada. Isso porque, todos devem cumprir uma quarentena mínima, além de passar por exames de Covid-19 como medida de segurança contra a doença.

A Globo adotou um protocolo de segurança para evitar a disseminação do coronavírus nos bastidores da emissora, o que ocasionaria no cancelamento da atração.