BBB 21: web se decepciona com ‘spoilers’ de Boninho

Perto do BBB 21 começar, as expectativas da web eram altas para os ‘spoilers’ prometidos por Boninho nesta sexta-feira (08). Mas a decepção dos internautas foi grande, já que muitos esperavam começar a conhecer os primeiros participantes da edição antes do dia 25 – estreia do reality da Globo.

O que já sabemos sobre o BBB 21?

Há 17 dias da estreia, o BBB 21 promete ser um sucesso. Para agradar o público, a edição reunirá famosos e anônimos nos times ‘camarote’ e ‘pipoca’. Isso porque no BBB 20, a ideia deu muito certo, e a edição conquistou recordes e foi o programa mais falado em 2020.

No vídeo divulgado pelo perfil ofinal do BBB, foi informado que a estreia acontece dia 25 e os finalistas ficarão 100 dias na casa, já que o número de episódios aumentou neste ano.

Garantindo agito na casa, permanecem o Big Fone, o castigo do Monstro e o Anjo da semana. Além disso, os participantes da xepa e vip vão ficar ‘juntinhos’ como garantiu o vídeo.

Diferente do que o diretor disse anteriormente, o BBB 21 vai contar com as provas de resistência. Por isso, os novos confirmados vão ter que se jogar e dar o melhor para conquistarem a liderança nesta nova edição.

E como sempre, as tretas do programa continuam. Para assegurar o ‘fogo no parquinho’, o BBB 21 contará com as ‘reuniões de condomínio’, o famoso Jogo da Discórdia, em que o clima chega a ficar ‘quente’.

Com Tiago Leifert no comando, os próximos brothers e sisters serão recebidos em uma casa multicolorida. Inclusive, Boninho deu Spoiler de um pedaço do quarto, como contou o apresentador para o programa da Ana Maria Braga.

Atenção, preste muita atenção! 🚨 Tô chegando com os primeiros SPOILERS do #BBB21! 👀 Dia 25/01 estreia o Big dos Bigs! #RedeBBB pic.twitter.com/br4LRH2KTx — Big Brother Brasil (@bbb) January 8, 2021

Web esperava saber quem são os participantes do BBB 21 e não escondeu a decepção

Kéfera? Nego do Borel? A lista de famosos que o público quer no BBB 21 é enorme, e as especulações não param. Antes do programa começar já surgiram vários nomes para os possíveis participantes.

Com o anúncio sobre os ‘spoilers’ desta sexta, muitos internautas ficaram animados com a possibilidade de já começarem a conhecer os sortudos que vão concorrer ao prêmio de R$1,5 milhão.

Mas, para a decepção de muitos, as informações dadas pelo diretor do BBB 21 e emissora, não foram consideradas o bastante. Por fim, nenhum nome foi anunciado, e a web compartilhou sua reação. Confira os memes!

Veja a reação da web:

Eu depois de saber q o spoiler do bbb21 é q o bbb vai começar dia 25 de janeiro :#BBB21 pic.twitter.com/GBBsUwvGB8 — ✨ANNY✨ (@Powergirlls0) January 8, 2021

pensei que iam divulgar a lista dos participantes do bbb hoje 🤡🤡 — luscas (@luscas) January 8, 2021

Eu achando q ia ser algo importante 🤡 pic.twitter.com/mHCGFbIndM — Peraltinha🗝🍫🦑 (@SperlingWictor) January 8, 2021

#RedeBBB -Boninho, você não falou que hoje teria um grande spoiler do BBB 21?? O Boninho: pic.twitter.com/FpDkEG1z8Y — Gabriel Campos (@gabscmps) January 8, 2021

Boninho: Grande Spoiler dia 8

*Chega o dia 8*

O Boninho: O BBB começará dia 25 e o jogo começa antes do play

Eu:

#RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/emsyCmO3fz — Página lixo🗑️ (@paginalix0) January 8, 2021

BBB 21: Boninho ‘ameaça’ revelar dinâmica da 1ª prova da edição