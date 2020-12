BBB 21: youtuber Camilla de Lucas é confirmada para o reality; conheça

A influenciadora carioca Camilla de Lucas é uma das possíveis participantes do BBB 21. Após seu destaque com vídeos no Tik Tok e conteúdo de mistura humor e moda, segundo Léo Dias, ela já foi escalada por Boninho para o reality da Globo.

Embora Boninho, diretor geral do programa, não confirme a entrada dos participantes, a youtuber é uma forte candidata a entrar no reality. Neste sentido, ela entra para o time ‘camarote’, formado por celebridades e influenciadores de diversas áreas.

Até o momento, Boninho deu alguns spoilers da temporada. Em seu Instagram, ele afirmou que estava “pensando” em 18 participantes. Além disso, serão 100 episódios nesta temporada.

BBB 21: quem é Camilla de Lucas?

Procudino contribuído para a internet desde 2017, Camilla de Lucas é youtuber e coleciona 2,2 milhões de inscritos em seu canal. O sucesso da influencer se repete no Instagram, já que por lá, ela tem 2,7 milhões de seguidores a acampanhando.

Durante a quarentena, logo no começo da pandemia, ela chamou atenção com os vídeos que fez no Tik Tok. Seu trabalho chamou atenção dos internautas e também dos famosos. Provado seu potencial, ela foi elogiada por Taís Araújo e Regina Casé. Além disso, Camilla participou de uma live com a cantora Preta Gil, no dia da consciência negra.

Youtuber critica ex-BBB, Gizelly Bicalho

Recentemente, com a possível entrada de Camilla de Lucas no Big Brother, os internautas começaram a resgatar tweets da influencer sobre o reality. Isso porque, em supostas postagens, ela chegou a falar sobre a ex-BBB Gizelly Bicalho, do BBB 20.

“Cite uma coisa que Gizelly te ensinou com o BBB? Eu: NADA!”, teria sido escrito pela carioca, no dia 13 de abril, quando a advogada estava no paredão, antes da eliminação.

Em outra suposta publicação na rede social, Camilla de Lucas disse que Gizelly deveria buscar tratamento psicológico depois do programa. “O primeiro post sobre a Gizelly eliminada é: Família, levem essa mulher no psicólogo porque ela não vai aguentar a vida aqui fora pós BBB. Falou muita besteira e não vai dar conta de sustentar!”.

Diante de toda a repercussão, Gizelly postou uma suposta indireta para Camilla. “Com a mesma pedra que você julga você serás julgado (a), cuidado!”, escreveu no Twitter, neste sábado (12).

