BBB: público escolhe Ana Paula Renault como maior injustiçada do reality

Uma enquete promovida pelo DCI mostrou que 52% do público votante acredita que Ana Paula Renault, expulsa do BBB 16, foi a participante mais injustiçada de todas as edições do reality da Globo.

Ana Paula Renault foi injustiçada no BBB?

A participação de Ana Paula no BBB 16 foi marcante: há quem diga, inclusive, que a jornalista foi a grande protagonista da edição e que a sua saída afetou negativamente a temporada.

Isso porque durante todo o período que permaneceu em confinamento, Ana Pula não levou desaforo para casa e fez a alegria do público a cada novo barraco e discussão.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A volta triunfal da jornalista após um paredão falso sob o bordão “Olha ela!” é relembrada até hoje na web, bem como o motivo que causou sua expulsão.

Durante uma festa, enquanto discutia com Renan, Ana Paula deu um tapa no rosto do seu principal desafeto na casa. O brother fez uma reclamação formal à direção do programa, e a jornalista acabou expulsa.

Jornalista relatou alívio ao deixar o programa

De acordo com a revista Glamour, para a qual Ana Paula concedeu uma entrevista após a expulsão, o próprio diretor do programa revelou que caso a atitude não tivesse sido denunciada por Renan a expulsão não teria acontecido.

A ex-BBB, ainda durante a mesma entrevista, revelou que sua sensação ao deixar o programa foi de alívio, mas que no lugar de Renan, jamais teria levado a acusação à direção.

“Ele poderia ter quebrado meus dentes, que eu não faria o mesmo, te juro. Eu ia fazer questão de ir para o paredão com ele e seria uma questão de honra. Me contaram que ele já tinha essa uma tramoia com a Adélia para me irritarem, para eu bater em alguém e ser eliminada”, pontuou.

Ela continuou: “Eu ria descontroladamente, aliviada. Me deu um acesso de riso, um alívio”.

A provocação de Renan até tirar a jornalista do sério e o possível plano para que a expulsão fosse concretizada revoltaram os fãs e levantaram o debate a respeito da possível injustiça sofrida.