BBB: relembre os recordes de rejeições nas eliminações dos brothers

Na expectativa pela estreia do BBB 21, hoje vamos relembrar quais foram os brother eliminados do programa com os maiores índices de rejeição da história do reality da Rede Globo. Alguns deles foram verdadeiroa ‘vilões’, mas outros, só deram o azar de enfrentar o favorito da edição na berlinda. Confira quem são!

Aline disputou berlinda com a favorita do BBB 5

Mesmo 15 anos depois do término do BBB 5, o índice de rejeição com o qual Aline foi eliminada da disputa pelo prêmio segue sendo o mais alto de todos: a sister recebeu 95% dos votos para que deixasse o programa.

O azar da ex-BBB foi ter enfrentado Grazi Massafera naquele paredão. A atual atriz da Globo que foi descoberta no reality foi uma das favoritas do público e chegou à final junto de seu amigo mais próximo na casa, Jean Wyllys.

Patrícia ganhou haters aqui fora

Já no caso de Patrícia, do BBB 18, podemos dizer que a antipatia do público para com ela foi o principal motivo que a levou ao segundo lugar deste pódio, com 94% dos votos para que fosse eliminada em um paredão contra Diego e Caruso – ambos receberam menos que 5% dos votos.

No BBB 7, Felipe Cobra se aliou às pessoas erradas

O terceiro colocado acabou se aliando com as pessoas erradas dentro da casa e isso lhe custou sua permanência na casa. Felipe Cobra se aproximou daquele que é considerado o maior vilão de todas as edições do BBB, Alberto Caubói, e acabou recebendo parte do ódio direcionado a ele.

Cobra foi eliminado com 93% dos votos em um paredão com Airton.

Estratégia de jogo de Nayara não agradou público

Mais uma participante do BBB 18 dando as caras nesse ranking: Nayara, além de enfrentar um paredão contra dois dos participantes favoritos do público – inclusive a vencedora Gleici – se junto a panelinhas e se escorou em outros brothers para conseguir o que queria.

O público, é claro, não engoliu a estratégia de jogo da jornalista e a tirou da disputa pelo prêmio milionário com 92,69% dos votos.

Rafa foi eliminado em seu primeiro paredão no BBB 12

Quase empatado com Nayara, as atitudes de Rafael Leandro no confinamento e o fato de ter enfrentado na berlinda um dos participantes mais queridos pelu público do BBB, Yuri, o levaram a ser eliminado com 92% dos votos logo em seu primeiro (e único) paredão no programa.