BBB: saiba como os 20 vencedores gastaram o prêmio milionário

O Big Brother Brasil está no ar desde 2002 e já transformou 20 pessoas anônimas em famosas. O reality show não para, e no próximo dia 25 de janeiro estreia o BBB 21, que fará um novo milionário em solo brasileiro. Mas, antes que a nova temporada não comece pra valer, saiba como todos os vencedores do BBB gastaram o prêmio que ganharam no programa da Globo.

Kleber Bambam – BBB

O fisiculturista venceu o BBB 1 e ganhou R$ 500 mil na época. Após o reality show, Bambam contou nas redes sociais e também no canal LoveTreta, do YouTube, que comprou imóveis como casas e apartamentos e conseguiu transformar o prêmio do Big Brother Brasil em aproximadamente R$ 5 milhões.

Rodrigo Cowboy

Vencedor do BBB 2, Cowboy não soube administrar o prêmio de R$ 500 mil que ganhou na atração da Globo. Em uma live no Instagram com Kleber Bambam, ele contou que comprou mais de 1 mil bezerros por 350 cada. Hoje, ele vive de aluguel em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

“Estou vivendo nisso daí de aluguel. Não deu ainda para comprar uma casa, Mas vai acontecer. Tenho hábitos muito simples. Continuo no que chamo de luta”, disse.

Dhomini

O ex-namorado de Sabrina Sato também não conseguiu multiplicar os R$ 500 mil que ganhou no BBB 3. Dhomini contou no Made In Japão, de Sabrina Sato, que investiu pesado em um posto de gasolina, mas o negócio não vingou e ele voltou a ficar pobre. Atualmente ele trabalha como vendedor e presta serviços como coaching.

Cida

A ex-babá comprou uma casa com o dinheiro que conquistou no BBB 4, mas teve o imóvel leiloado pela Justiça após ser fiadora de sua ‘assessora’ que não pagou as dívidas. Cida participou do Domingo Show, da RecordTV, e disse que também ajudou amigos e familiares, mas não teve retorno do dinheiro. Como se não bastasse, a famosa foi processada pelo ex-companheiro, que entrou na Justiça pedindo metade do prêmio. A ex-sister do reality show acabou perdendo tudo.

Jean Wyllys – BBB

O ganhador do BBB 5 não revelou qual foi o destino de R$ 1 milhão que ele ganhou no reality show. Jean seguiu carreira política e se tornou deputado federal. Atualmente o ex-brother vive na Alemanha.

Mara Viana

A vencedora do BBB 6 soube investir o prêmio de R$ 1 milhão. Ao UOL, a famosa disse que comprou uma pousada em Porto Seguro (BA) e multiplicou o prêmio. Mara ainda usou parte do dinheiro para custear o tratamento da filha, que tem síndrome de Little e investiu na própria educação.

Diego Alemão

O ex-BBB 7 apostou no mercado imobiliário e conseguiu multiplicar o prêmio de R$ 1 milhão que ganhou na atração da Globo. Durante participação no Altas Horas, o famoso disse que investiu em imóveis e comprou apartamento. Nas redes sociais, o milionário costuma ostentar viagens caríssimas.

Rafinha

O vencedor do BBB 8 revelou no Altas Horas que investiu o prêmio de R$ 1 milhão em um estúdio de música e outro de tatuagem. Ele também comprou imóveis.

Max Porto

O famoso ganhou R$ 1 milhão no BBB 9 e revelou durante o Altas Horas que gastou o dinheiro ajudando familiares e amigos, além de pagar dívidas com valores significativos.

Marcelo Dourado

O campeão do BBB 10 ganhou R$ 1,5 milhão. Em participação no Altas horas ele contou que usou o dinheiro para investir na carreira de atleta e em um sites de materiais esportivos.

Maria Melilo

A campeã do BBB 11 ganhou R$ 1,5 milhão e contou ao Extra que usou o dinheiro para comprar imóveis em São Paulo. Nas redes sociais ela declarou aos fãs que gastou com os tratamentos de saúde contra um câncer no fígado, doença que descobriu após vencer o reality show. “Eu investi em imóveis em São Paulo. Eu sou bem pé no chão em relação à dinheiro”, disse.

Fael – BBB

O peão comprou algumas fazendas e abriu um centro de capacitação para agrônomos com o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no BBB 12, segundo o mesmo contou ao Gshow.

“É muito gratificante trabalhar com o que gosto. Não tenho só o olhar do homem do campo, mas também do médico. Não preciso contratar profissional nessa área”, disse.

Fernanda Keulla

A vencedora do BBB 13 revelou no Altas Horas que usou R$ 1,5 milhão para custear a faculdade de medicina da irmã, que hoje é médica. Ela também investiu na carreira artística após ter deixado a área jurídica em segundo plano.

BBB – Vanessa Mesquista

A famosa contou nas redes sociais que abriu algumas lojas em São Paulo e guardou boa parte do prêmio na poupança. Ela também chegou a investir mais de 200 mil em uma clínica veterinária, mas o dinheiro usado não foi do prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no BBB 14.

Cézar Lima – BBB

O vencedor do BBB 15 ganhou R$ 1,5 milhão e aplicou o prêmio em fundos de investimentos e investiu na formação de Direito. Ao UOL, ele disse que vive dos rendimentos da bolada.

Munik Nunes

A campeã do BBB 16 revelou no Sensacional, da RedeTV!, QUE MILgastou o prêmio de R$ 1,5 milhão ajudando os pais e aplicou parte do dinheiro em negócios ‘secretos’. Recentemente, a famosa comprou uma mansão em Alphaville, São Paulo.

Emilly Araújo

A vencedora do BBB 17 contou no SuperPop, da RedeTV!, que usou o prêmio de R$ 1,5 milhão para ajudar a família e investiu na educação do afilhado. A famosa também chegou a alugar apartamento de alto padrão, mas guardou boa parte do dinheiro em uma poupança.

Gleici Damasceno

A protagonista do BBB 18 revelou no Altas Horas que comprou uma casa gigantesca para a mãe, no Rio Branco (AC). A outra parte do dinheiro foi aplicada em negócios que não foram revelados.

Paula von Sperling

A famosa já gastou todo o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no BBB 19. Paula disse nas redes sociais que reformou a chácara da família. Nas redes sociais, ela costuma posar para cliques curtindo inúmeras viagens pelo mundo.

Thelma Assis – BBB

A campeã do BBB 20 ganhou R$ 1,5 milhão e disse aos fãs nas redes sociais que ainda não tocou no prêmio do reality show, que segue guardado na poupança.