O BBB 21 estreia no dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, na Globo. Mas, enquanto a nova temporada do Big Brother Brasil não começa de vez, os escolhidos da produção que vão ‘brigar’ pelo prêmio de R$ 1,5 milhão já estão confinados em um hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao longo de 20 edições, outros nomes já estiveram no mesmo lugar que os atuais Brothers e muitos conquistaram o prêmio máximo do reality. No entanto, outros não souberam multiplicar a fortuna. Veja vencedores do BBB que ficaram pobres.

Cida – Vencedores do BBB que ficaram pobres

Vencedora do BBB 4, a ex-babá embolsou a bolada de R$ 500 mil. Mas, com o passar dos anos, Cida acabou perdendo a fortuna após comprar uma casa e perdê-la logo em seguida. Ela também chegou a ajudar com dinheiro amigos e familiares, mas não teve retorno.

Como se não bastasse, Cida foi fiadora de uma ‘assessora’ que acabou não pagando contas do imóvel e teve sua casa leiloada pela Justiça. Além disso, um ex-marido da vencedora do BBB 4 entrou com uma ação na Justiça querendo parte do dinheiro que ela ganhou no prêmio. Para se defender do ex, a famosa contratou um advogado e teve que pagar todos os custos necessários.

Cida deu uma entrevista ao Domingo Show, da RecordTV, e desabafou. “Muita gente se aproveitou e cada um tirou um pouquinho de mim”, disse ela, emocionada.

Paula von Sperling

A bacharel em direito que venceu o BBB 19 já gastou todo o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no reality show da Globo. Quem contou a novidade foi a própria, por meio de suas redes sociais. “Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê?”, questionou ela, aos risos.

Paula não contou quais foram suas prioridades na hora de digitar a senha do cartão, mas em suas redes sociais, ela ostenta uma vida de luxo e viagens para vários lugares do mundo. Vencedores do BBB que ficaram pobres.

Dhomini

Vencedores do BBB que ficaram pobres – O famoso participou do BBB 3 e ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Durante participação do Made in Japão, comandado por Sabrina Sato, sua ex-namorada, Dhomini disse que investiu em um posto de gasolina, mas sua nova empreitada não deu certo e levou parte do seu prêmio.

Max Porto

Vencedores do BBB que ficaram pobres – Max do BBB 9 faturou R$ 1 milhão e resolveu quitar todas as suas dívidas. O valor, no entanto, foi pequeno para tanta conta. Durante um evento de finanças, Max revelou que hoje não vive do prêmio conquistado no reality show.

“Daquele montante, não sobrou nenhum centavo. Eu tinha muitos sonhos que eu queria realizar. O prêmio para mim foi um vale-sonho. De lá para cá, me endividei bem. Hoje tenho dívidas milionárias”, disse.

Rodrigo Cowboy – Vencedores do BBB que ficaram pobres

Ano passado, o vencedor do BBB 2 participou de uma live com Kleber Bambam e revelou que já gastou todo o prêmio de R$ 500 mil. Hoje ele vive de aluguel em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e treina cavalos.