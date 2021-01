BBB: veja o antes e depois dos galãs do reality show

BBB não é novela roteirizada, mas ao longo de 20 edições vários galãs passaram pela casa mais vigiada do Brasil, localizada dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Muitos fizeram história, enquanto outros já foram esquecidos pelo grande público. Relembre os galã que participaram do Big Brother Brasil, reality show que estreia nova temporada no próximo dia 25 de janeiro.

Caetano – BBB

Hoje publicitário e consultor de imagem, Caetano entrou no BBB 1 como modelo e arrancou suspiros de muita gente que assistiu a edição de estreia do reality show de maior audiência do Brasil. Ele, no entanto, foi o primeiro eliminado da atração que na época era apresentada por Pedro Bial e Marisa Orth.

Fernando Fernandes – Big Brother Brasil

O então modelo e pugilista entrou no BBB 2 com status de galã e conseguiu manter a fama após o reality show. Anos depois, em 2009, Fernando sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. No entanto, deu a volta por cima e se tornou atleta paraolímpico de canoagem.

Alan

Entrou no BBB 3 como jogador de basquete, mas resolveu mudar de profissão após o reality show. Alan se jogou na carreira de ator, se tornou rapper, modelo e até relações públicas. Na casa, recebeu status de galã.

Marcelo Zulu

O lutador de MMA participou do BBB 4 e atualmente é treinador da modalidade, onde fez uma carreira de sucesso e referência na área.

Giulliano Ciarelli

O bonitão entrou na casa do BBB 5 como goleiro e não deixou nenhum outro galã atravessar a trave. Atualmente ele se aposentou da carreira.

Daniel Saullo

O empresário deixou o público eufórico ao entrar no BBB 6 e ostentar sua beleza e boa forma. Atualmente ele é casado com Mariana Felício, a quem conheceu no reality show. Juntos, são pais de 4 filhos.

Diego Alemão

O empresário chamou atenção do público do BBB 7 por conta da beleza e boa forma. Diego foi o vencedor da edição e no reality show viveu um triângulo amoroso com Fani e Iris.

Rafael Rocha – BBB

O oftalmologista ganhou o coração do público no BBB 8 e hoje trabalha na área da saúde. O ex-BBB optou por não seguir carreira artística.

Emanuel Milchevski

O bonitão entrou no BBB 9 após conquistar o púbico na Casa de Vidro. No reality show, ostentou corpo sarado e deixou os fãs eufóricos.

Kadu

O gato do BBB 10 desfilou seu tanquinho pela casa mais vigiada do Brasil. Atualmente, ele trabalha como personal trainer nos Estados Unidos.

Rodrigão

O modelo participou do BBB 11 e viveu um romance com Adriana Sant’Anna, com quem é casado e têm dois filhos. Ele também atua como cantor.

Jonas Sulzbach

O modelo e mister entrou no BBB 12 e causou frisson com a sua beleza e corpo sarado. Na casa mais vigiada do Brasil, Jonas andou de sunga e passou boa parte à beira da piscina. Atualmente, ele atua como influenciador fitness.

André Martinelli – BBB

O modelo foi considerado por muitos fãs o mais bonito do BBB 13. No reality show, ele se envolveu amorosamente com Fernanda Keulla, que mais tarde se tornou a nova milionária do pedaço.

Diego Grossi

O galã entrou no BBB 14 como modelo, mas atualmente trabalha como cozinheiro e é motociclista. Diego também já participou do Power Couple Brasil, ao lado da esposa Fran Grossi, a quem conheceu no Big Brother Brasil. Ele também foi finalista de A Fazenda 11.

Fernando – Big Brother Brasil

O galã participou do BBB 15 e viveu um triângulo amoroso na casa com Amanda Djehdian e Aline Gotschalg. Fora da casa, o professor de educação física virou apresentador da NBA na Band e atualmente é casado com Aline. Eles são pais de um menino.

Renan Oliveira

O galã do BBB 16 mexeu com o coração de Munik Nunes e Ana Paula Renault, com quem protagonizou inúmeras brigas na casa do reality show. Atualmente ele segue carreira de modelo e virou digital influencer.

Daniel Fontes – BBB

O agente de trânsito causou frisson nas fãs ao surgir na chamada do BBB 17 ostentado corpo sarado e simpatia. Na casa do reality, no entanto, Daniel se movimentou pouco e chegou a ser considerado uma das plantas da edição. Atualmente ele segue trabalhando como agente de trânsito e virou digital influencer.

Breno Simões – BBB

O arquiteto entrou com status de galã na casa do BBB 18 e se envolveu amorosamente com Ana Clara Lima e Paula Amorim, com quem namora atualmente. Breno está atuando como modelo e digital influencer.

Diego Wantowsky – BBB

O galã do BBB 19 não foi bem no jogo e atualmente trabalha como empresário e digital influencer. Na casa do reality show, Diego levou fama de fofoqueiro.

Guilherme Napolitano – BBB

O bonitão do BBB 20 se envolveu com Gabi Martins e deixou Victor Hugo balançado. O trio viveu uma relação de amizade comentada pelo público do reality, mas namoro mesmo só vingou com Gabi. Meses depois eles se separaram. Atualmente Guilherme trabalha como modelo e digital influencer.