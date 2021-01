BBB21: apresentação de novos brothers vira terapia em grupo

As casas do BBB21 se uniram e os 20 participantes se encontraram no reality show na noite desta terça-feira (26). Após a emoção com a chegada surpresa de Fiuk, Lumena, Viih Tube, Juliette, Projota e Arthur, os participantes se reuniram no gramado da casa mais vigiada do Brasil e se apresentaram. O momento acabou virando um terapia em grupo.

O que rolou na terapia em grupo do BBB21

Durante as primeiras horas desta quarta-feira (27), os participantes fizeram uma ‘espécie’ de terapia em grupo ao se apresentarem na casa do BBB21. Camilla de Lucas pediu para que todos se organizassem em circulo e Viih Tube iniciou a sessão de terapia falando sobre sua carreira de youtuber desde os 13 anos e revelou ter medo de ser cancelada por sua participação no reality show.

“Medo. Bastante medo por conta da carreira, mas aqui estamos todos propicios a passar por situações e ser cancelados. Mas assim, eu acho que a gente tem que se arriscar e eu vir com medo mesmo”, disse ela, sendo aplaudida pelos colegas de confinamento no gramado.

Logo em seguida, Juliette revelou que sempre quis ser um sister do BBB21.” Sempre sonhei participar do BBB, mas eu não apostaria que um dia estaria aqui. Sempre quis muito. Eu tenho certeza que vai ser bom dessa forma, quero aprender com todos vocês”.

Pocah se emociona

A cantora Pocah se declarou para a filha, Vitória, e ao noivo, o empresário Ronnan. Pocah se emocionou, mas se confortou ao afirmar que todos estão a assistindo no BBB21. “Sou completamente apaixonada por ele. Eu também não tenho vergonha de ser apaixonada por ele”, declarou.

“Ele foi a primeira pessoa a me apoiar enquanto muita gente foi contra eu estar aqui, porque duvidaram do meu caráter e da minha capacidade de estar aqui dentro de dar minha cara a tapa pra bater. Ele foi a primeira pessoa a falar vai eu to contigo. Ele foi a primeira pessoa a me apoiar, então eu sou muito grata de ter ele na minha vida”, disse ela.

o depoimento dela falando que e completamente amada por ele aí eu me acabei tô chorando igual um neném adm pic.twitter.com/2E6PgqEdz5 — tats ⱽᵖ 🍑⭐️🦋🐚🎬 (@ARI4RT) January 27, 2021

Fiuk desaba sobre cobrança

O filho de Fábio Jr., e irmão de Cleo desabou na emoção ao relembrar a vida no estrelato. Fiuk, que atualmente está no ar em A Força do Querer e no BBB21, disse que sempre foi cobrado e que demorou para se aceitar.

“As pessoas acham que a minha vida foi fácil, mas não é bem assim. Tive essa obrigação de crescer, ter essa responsabilidade, essa cobrança da roupa que eu uso, o que eu faço, meu trabalho, minha família. Eu me poupei muito a minha vida toda de me abrir, de me aceitar”, falou o cantor.

Fiuk diz que teve vida difícil #bbb21 pic.twitter.com/uAi7iqU9Gw — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) January 27, 2021

Carla Diaz relembra luta contra câncer – BBB21

A ex-chiquitita e intérprete de Carine, de A Força do Querer, relembrou sua luta contra um câncer na tireoide meses antes de entrar no BBB21. A famosa passou por um tratamento e se encontra curada. “É muito difícil estar aqui. Nós, artistas, sempre tentamos deixar nossa vida pessoal e as pessoas que a gente ama num potinho, mas aqui é expor tudo. Ano passado eu descobri um câncer. Deu tudo certo. E um dos motivos de estar aqui foi isso”.

"o ano passado eu descobri um cancer, e é um dos motivos que eu to aqui hoje, que é o motivo que me deu força, e eu to aqui pra mostrar pra vocês a Carla, que é atriz, que tem 30 anos, e que é um ser humano" – Carla Diaz #BBB21 pic.twitter.com/uzGH4XMURR — Leaozinho🦁 (@Safafof0) January 27, 2021

Projota se emociona e se declara para a esposa e a filha

Já o rapper Projota falou sobre a esposa Tâmara Contro e a filha, Marieva. “Ela me sustenta muito, é a minha direção. A partir do momento que eu tive que ficar longe dela doeu muito”.

Lucas diz que Projota salvou sua vida

Um dos momentos mais emocionantes da apresentação dos participantes aconteceu com o depoimento de Lucas Penteado. O intérprete de Fio de Malhação: Viva a diferença disse que Projota salvou sua vida e de sua família.

“Eu disse que um dia iria falar isso falando pra tu. A letra que tu escreve salva vidas, salvou a minha. Mas eu nunca imaginei que tu ia aparecer aqui. Saca? Tu salvou a minha e da minha mãe. Tá entendendo?”, disse ela, deixando o músico emocionado. Os dois se abraçaram e foram aplaudidos pelos colegas de confinamento BBB21.