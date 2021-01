BBB21: Boninho traz ‘ex’ de Manu Gavassi e Rafa Kallimann

Os cantores Fiuk, de 30 anos, e Rodolffo, 32, têm outra coisa em comum além da carreira musical. Convidados para o ‘camarote’ do BBB21, já se relacionaram com as ex-BBBs Manu Gavassi e Rafa Kalimann, respectivamente. Saiba mais sobre os brothers antes da estreia do reality segunda-feira (25).

Fiuk e Manu Gavassi, do BBB20

Fiuk, o participante do ‘camarote’ que está no BBB21, já se relacionou com várias famosas. Por coincidência, ele entrou para o elenco do reality um ano após Manu Gavassi, com quem teve um affair em 2014.

Apesar dos vários rumores que rondavam os dois no passado, eles nunca chegaram a assumir o romance publicamente. Os flagras acontecem após Manu ter terminado com o ator Chay Suede. Eles chegaram a aparecer juntos em vários eventos teen.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com fama de conquistador, antes de Manu, Fiuk também já namorou com a atriz Sophia Abrahão entre os anos de 2011 e 2013. Mas o último relacionamento assumido do ator foi com Isabella Scherer, modelo e filha do ex-nadador Xuxa. Eles ficaram juntos entre 2017 e 2019, mas a relação era de idas e vindas.

Rodolffo, do BBB21, é ex de Rafa Kalimann

Por causa de Rodolffo no BBB21, Rafa Kalimann acabou se tornando assunto. Os dois foram casados por quatro anos, depois de se unirem em 2016 em um casamento que teve direito a 400 convidados e aconteceu em uma praia do Ceará.

Rafa e o sertanejo tiveram uma longa história juntos, afinal, antes do ‘sim’ no altar, eles já namoravam há pouco mais de dois anos. Ou seja: foram seis anos juntos. No entanto, em 2020 tudo o que poderia unir os dois terminou. Acontece que, eles se separam também no papel.

Após o término Rafa revelou que foi traída mais de uma vez pelo cantor. Em um bate papo com Ana Hickmann, ao ser questionada sobre o término, ela foi bastante sincera. “A gente tava muito feliz mesmo, só que ele me traiu bastante”, disse a influencer.

Ela contou que soube pela amante das traições do ex. “A mulher me mandou contato”. Embora não estejam mais juntos, a amizade permaneceu, apesar de todos os fatos do passado. “A gente acabou criando uma amizade e um carinho muito grande em respeito aos momentos muito bons que tivemos. Ele errou pra caramba e reconhece isso”, completa a ex-BBB. Rodolffo também assumiu ter traído Rafa Kalimann.

Rafa Kalimann fala da relação com o ex Rodolffo após traições, na live com Ana Hickmann pic.twitter.com/pRhhcodfWw — Mídias HG (@MidiasHG) May 20, 2020

Como assistir o BBB21?

Para poder acompanhar os brothers e sisters do BBB21, existem algumas alternativas. O reality pode ser assistido em diferentes telas e 24 horas por dia no pay-per-view em operadoras de TV por assinatura que oferecem planos a partir de R$ 91,60 para os que já são assinantes.

O Big Brother Brasil também está disponível por R$ 22,90 no Globo Play, serviço de streaming da Globo. Dentre os benefícios está o acesso às 11 câmeras instaladas nos vários ambientes da casa. Além disso, acompanhe a cobertura do DCI e fique por dentro de tudo o que irá acontecer na casa mais vigiada do Brasil.