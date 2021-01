BBB21: Camilla de Lucas revela que ganhou 11 quilos antes do reality

A influencer Camilla de Lucas, de 26 anos, é uma das participantes do BBB21. Ela foi convidada para o time ‘camarote’ do reality show da Globo, como foi anunciado nesta terça-feira (19). Mas antes do programa, ela revelou em seu canal no youtube que fez um tratamento para poder ganhar peso.

Camilla de Lucas fez dieta para engordar

Por ser alta e magra, a nova sister, participante do BBB21 contou quanto conseguiu ganhar com a dieta que adotou. “Todo mundo fala assim: ‘Ah, mas você é magra, consegue roupa’. Não, é mentira. Eu pesava 53 quilos e vestia 36. E eu sou gigante gente, uma girafa. Tenho 1,79 m.”, explicou em seu canal no Youtube, em 2017.

“Então, até eu achar uma calça que ficasse ótima na cintura e não ficasse pescando, era muito difícil. Uma luta. Lojas de departamento? Nem passava perto. Então, tinha que comprar uma calça por ano, porque cada uma era 200 reais”, completou.

Para conseguir ganhar os 11 quilos, ela revelou que passou a consumir mais calorias e disse que tomou remédios e para isso consultou um médico. Além disso, ela acrescentou a rotina de exercícios.

“Uma das primeiras coisas que vocês precisam saber é que, quem é magro, quer subir de peso, tem que abrir a boca e comer. Zero frescura. Não tem isso de não gosto disso ou daquilo. Tem que abrir a boca e comer de três em três horas. Comer de três em três horas é fundamental para você subir de peso”, esclareceu ela.

Participante do BBB21 aumentou o bumbum

Na mesma série de vídeos do Youtube, Camilla de Lucas contou aos seguidores o que fez para conseguir aumentar o bumbum e deixar o corpo como queria.

“Realmente a academia aumenta o bumbum sim”, disse Camilla, explicando que entrou na academia e viu resultados. No entanto, ela contou que tem como se exercitar mesmo em casa. “A primeira dica é fazer exercícios físicos. Vai fazendo agachamento em casa. Não precisa fazer um dia na semana, faz todos os dias”, aconselhou a youtuber.

“Quem é Gracyanne [Barbosa] na fila do pão?”, brincou ela. No vídeo, a participante do BBB21 disse que ao ter resultados, compartilhou suas fotos do antes e depois da meta alcançada e que usaram sua foto indevidamente em uma página do Facebook. No entanto, ela fez uma reclamação e excluíram a imagem.

Camilla revela objetivo no reality da Globo

A youtuber, Camillade Lucas, do ‘camarote’ do BBB21, afirma que pretende mudar a sua vida com o programa, e sem dúvidas, o prêmio de $1,5 vai ajudar nessa missão.

“Participar do BBB pode mudar a minha vida, da minha família e dos meus amigos. Então, é mesmo para que a minha conta bancária cresça. Tem gente que fala que quer entrar para se conhecer, mas eu já me conheço. Eu me vejo todo dia desde 1994, não preciso me conhecer. O que eu quero é ficar milionária”, contou ao Gshow.

Mostrando que o mundo dá voltas, Camilla chegou a se inscrever em anos anteriores, mas desta vez, não apenas conseguiu entrar no BBB21, como foi convidada. “Eu era anônima quando me inscrevi e, hoje, eu tô o quê? Famosinha na internet e o Camarote, então, é surreal. Fiquei pensando: ‘Gente, será que eu sou tão famosa assim para estar no BBB?’ Só vou acreditar quando eu pisar lá!”, celebrou.