BBB21: Fiuk desabafa e diz que teve vida difícil

Fiuk finalmente entrou na casa principal do BBB21 na noite desta terça-feira (26) após passar 24 horas morando em ‘outra dimensão’ na companhia de Projota, Juliette, Arthur, Lumena e Viih Tube. A chegada dos novos participantes ocasionou em um momento de conhecimento. Em uma roda feita no gramado da área externa, o irmão de Cleo desabafou e disse que teve uma vida difícil.

O que Fiuk disse no BBB21

Fiuk desabafou com os colegas de confinamento durante apresentação após o time do reality show ficar completo na noite desta quarta-feira (27). O cantor disse que sempre foi cobrado por nascer e crescer em uma família de famosos (Fábio Jr., pai, Cleo, irmã) e que foi obrigado a ter tal responsabilidade desde sempre.

“As pessoas acham que a minha vida foi fácil, mas não é bem assim. Tive essa obrigação de crescer, ter essa responsabilidade, essa cobrança da roupa que eu uso, o que eu faço, meu trabalho, minha família. Eu me poupei muito a minha vida toda de me abrir, de me aceitar”, disse ele, emocionado.

Em seguida, Fiuk antecipou que vai acertar e errar no BBB21 como qualquer pessoa que já passou pelo confinamento global. “Eu sei que eu não sou perfeito. Vou dar os meus vacilos aqui dentro também. Tudo pode acontecer aqui. Nunca pensei um dia participar e viver tudo isso. É muito louco viver isso. Eu já fiz novela, filme, shows… tudo que você puder imaginar, masisso aqui é outra coisa. A vida, galera, é muito curta”.

O participante do camarote do BBB21 também disse que seus familiares questionaram se ele realmente precisava ir para o reality show. Fiuk destacou que tomou a decisão para se conhecer melhor e permitir que o público conhecesse o seu lado não mostrado nas redes sociais e projetos na televisão e música.

Fiuk diz que teve vida difícil #bbb21 pic.twitter.com/uAi7iqU9Gw — Paulo Henrique Lima (@_pauloreal) January 27, 2021

Fiuk e Juliette

Nem só de emoção se resume as primeiras 24 horas de Fiuk na casa do BBB21. O cantor foi surpreendido por algumas investidas de Juliette (da pipoca) e tentou levar na esportiva até determinado momento. Na tarde de terça-feira (26), a advogada tentou convencer o ator de contar que está imune e de que deve colocar um concorrente ao paredão. Algo que de início não era uma opção para ele.

Para argumentar, Juliette deixou claro sua paixonite pelo famoso. “Eu me apaixonei por você, mas vai chegar uma hora, que você vai atender o Big Fone, e ele vai dizer assim…”, disse a sister, que logo em seguida foi interrompida pelo irmão de Cleo. “Eu não atendi o Big Fone”.

“Estou supondo”, rebateu a participante do BBB21. Fiuk então se mostrou áspero com a colega de confinamento e mandou a real. “Se o big fone atender mandando eu não falar [da imunidade]. É isso que você não está entendendo! Tem uma leve diferença nisso. Você está usando o exemplo errado. Desculpa”, falou o ator de A Força do Querer, se afastando da mesa em seguida.

O climão tomou conta da casa extra do reality show onde estavam os 6 imunizados pelo público como Projota, Viih Tube, Arthur e Lumena, além da dupla.