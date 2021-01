BBB21: entenda porque João Luiz foi ‘cancelado’ e perdeu conta do Twitter

O BBB21 faz a sua estreia nesta segunda-feira (25) na Globo, mas já tem participante sendo rejeitado nas redes sociais. João Luiz Pedrosa, integrante da pipoca do reality show, não agradou os fãs de divas pop como Ariana Grande, Selena Gomez, Lana Del Rey e BLACKPINK, após ter alguns tweets falando mal das artistas desenterrados na web assim que o seu nome foi confirmado no elenco da atração. Com isso, acabou sendo alvo de denúncias e teve sua conta do Twitter restrita.

O que João Luiz falou sobre as divas pop?

Na última terça-feira (19), assim que foi confirmado no elenco do BBB21, fãs do reality show vasculharam as redes sociais dos participantes em busca de pontos marcantes do passado de cada um. Com João Luiz, professor de geografia, não foi diferente. Foram encontradas mensagens em que ele fala mal de nomes fortes no cenário musical como Taylor Swift, Ariana Grande e Selena Gomez.

Nas mensagens, o agora BBB21 usa um tom de humor ácido para criticar as cantoras. “Gente, tô vendo aqui as músicas da Ariana Grande. É tudo igual, né?”, disparou ele em um tweet. Já em outro, ele compara um dia nada agradável com o hit do k-pop Ice Cream.

“Hoje o dia tá tão ruim… vou chamar de BlackPink ft. Selena Gomez – Ice Cream”, ironizou ele. João também criticou Lana Del Rey. “Vocês gostam da Lana Del Rey mesmo ou só fingem pra ser gay conceitual?”, escreveu o participante do BBB21 no Twitter.

Com a repercussão negativa de suas críticas, João acabou tendo sua conta na rede social restrita após receber inúmeras denúncias. No Instagram, o administrador do perfil do participante do BBB21 tentou amenizar o clima com os fãs das divas pop alegando que ele é uma pessoa que gosta de fazer piadas com situações.

“O João é uma pessoa extrovertida, que gosta de rir e não perde a piada! Por isso, não se sintam ofendidos por ele ter feito algum comentário sobre a sua cantora favorita. Ele gosta e ouve todas elas!”, disse, em comunicado.

joao luiz pedrosa já vai entrar no bbb cancelado por 4 fandoms bom dia

João é treteiro?

No centro de um embate com os fãs das maiores cantoras da atualidade, João Luiz gravou o diário de confinamento no hotel em que aguarda a estreia do BBB21, e disse que não é de fugir das situações. “Acho que [sou] namastreta, não me isento das coisas”, afirmou ele, dando indícios de que pode protagonizar momentos calorosos no reality show.

O professor de geografia também disse que vai jogar o tempo todo na casa. “Acho que os namastês assistem e namastretas jogam. Acho que eu jogo, vou assistir o BBB21? Eu assistia de casa, é uma competição, em uma competição você tem que jogar”, respondeu o brother. Outros brothers revelaram se são treteiros; veja

BBB21

O BBB21 estreia nesta nesta segunda-feira (25) com apresentação de Tiago Leifert, assim como acontece desde 2017 quando o mesmo substituiu Pedro Bial no comando da atração. A direção é de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

Para a vigésima primeira temporada do reality show, a Globo promete a edição mais longa da história com 100 episódios no total. Além disso, o big fone vai tocar e dinâmicas inéditas serão iniciadas a partir do telefonema mais temido do Brasil. O vencedor do BBB21 ganhará R$ 1,5 milhão.