BBB21: primeira treta? Gilberto se irrita com Kerline e promete confrontá-la

Durante a primeira prova de resistência do BBB21, o clima ficou tenso entre Gilberto e Kerline, ambos participantes do grupo pipoca. A influenciadora digital insinuou que o doutorando em economia estaria conversando com uma das câmeras do confinamento, o que irritou o brother.

Após desabafar com Sarah, sua dupla na disputa pela imunidade, o doutorando prometeu confrontar a sister após o fim da disputa do BBB21.

BBB21: o que Kerline disse para Gilberto?

Durante a prova, o pernambucano brincou que nunca mentiu tanto na vida, pois a todo momento falava que estava bem e firme na prova, que até o momento durava mais de 7 horas.

A cearense então perguntou: “amigo, você está falando para quem? A câmera ali é?”. “Para todos nós”, respondeu Sarah, dupla de Gilberto na prova do BBB21.

O pernambucano não entendeu a pergunta de Kerline e pediu para a sister repetir. “Você está falando para a câmera ali?”, questionou novamente a modelo. O doutorando em economia negou e explicou que estava olhando os cubos da prova, tentando localizar os produtos antes do cronômetro da produção do BBB21 recomeçar.

Gilberto irá confrontar Kerline

O doutorando não gostou do comentário da colega de confinamento do BBB21 e fez uma reclamação para Sarah. “Não entendi, quando terminar aqui vou chamar ela e perguntar: ‘não entendi porque você falou que eu estava olhando para a câmera?’ Uma coisa que eu não tenho necessidade de fazer é VT“, comentou o brother.

O pernambucano continuou e afirmou: “vou falar para ela, de verdade, olho no olho”. “Isso queima mesmo”, observou a colega de dupla de Gilberto.

Quem venceu a primeira prova do BBB21?

Pouco depois do momento tenso entre Gilberto e Kerline, a modelo foi eliminada. Ela e Pocah, sua dupla, deixaram o gramado e Gilberto e Sarah continuaram competindo contra Nego Di e Lucas Penteado.

Após a primeira prova de resistência do BBB21 bater mais de 8 horas de duração, o pernambucano e a colega cometeram um erro e acabaram sendo vencidos por Lucas e Nego Di.

