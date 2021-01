BBB21: saiba mais sobre Nego Di, participante do time ‘camarote’

O comediante, Nego Di, foi convidado para o time ‘camarote’ do BBB21 e está realizando um sonho ao entrar para o reality da Globo, que estreia nesta segunda-feira (25). Ele ficou famoso por áudios engraçados e entrou na categoria de WhatsApper.

Quem é Nego Di do BBB21?

Desde 2016, o gaúcho produz conteúdo de humor, e começou a fazer sucesso nas redes sociais, principalmente no Whatsapp, além de se apresentar no Stand Up.

Curiosamente, ele chegou a se inscrever para o programa há cinco anos, mas não entrou. Por ironia do destino, agora, ele não apenas está no BBB21, como foi convidado para o ‘camarote’ do BBB21.

Antes da comédia, ele chegou a sofrer bullying na infância. “Estudei numa escola em que era o único negro por muito tempo e existia o bullying. Em determinado momento, cansei. Comecei a revidar os apelidos para pararem de fazer isso comigo. Tinha uma ideia, anotava e começava a decorar. Tinha coisas na ponta da língua e também vinham coisas da minha cabeça, a criatividade começou ali”, explicou ao Gshow.

O que o comediante vai fazer com o prêmio?

O brother aceitou o convite porque deseja mudar a vida da família e oferecer o melhor para o filho, Tyler, de 5 anos de idade. “Hoje, meu foco é dar uma infância diferente da minha para meu filho. Comecei a trabalhar cedo, com 12 anos, era bem esclarecido, tinha pressa de crescer rápido para ajudar a minha mãe. Se eu ganhar, quero investir num projeto para ajudar jovens a se transformarem em artistas, investir no futuro do meu filho e ajudar a minha mãe”, contou ele.

Quem vai ser Nego Di no jogo

O humorista do BBB21, acredita no trabalho em equipe. “Sou muito papo-reto, olho no olho. Se não gostou, um direito seu. Não vou baixar a cabeça, vou me impor”, diz. “Pessoa egoísta, já participei do confinamento chamado exército e se você não pensar em conjunto, você perde no final. Na convivência diária a gente tem que pensar em equipe”, completou ele.