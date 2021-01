BBB21: veja as primeiras fotos da decoração da casa

Depois do público conhecer os participantes do BBB21, chegou a vez de saber mais sobre a casa mais vigiada do Brasil, que se localiza nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Fotos e vídeos foram divulgados nesta sexta-feira (22) e os fãs do reality puderam conhecer alguns cômodos da nova residência dos confinados nos próximos meses. Vem ver a casa do BBB21.

Conheça a casa e a decoração do BBB21

Não há dúvidas que um dos cômodos mais tensos é a sala do BBB, que a cada ano se transforma. Para receber os participantes do time ‘pipoca’ e ‘camarote’ este ano, a produção preparou um cômodo moderno e multicolorido. Os detalhes na parede fazem referência ao programa com os ‘RoBBBs’ – os robôs do BBB, e a cor cinza, tanto no piso, quanto no sofá, trazem equilíbrio visualmente.

Banheiro principal – casa do BBB21

O banheiro principal da casa, que fica ao lado da dispensa, faz referência a um grande camarim. Por lá os confinados têm iluminação privilegiada e podem se arrumar à vontade com os vários espelhos e banquinhos para se acomodarem. Chique!

Quarto nordestino – Decoração do BBB21

Apenas um dos quartos da casa foi apresentado na tour. Segundo o Gshow, o cômodo faz referência a Literatura de Cordel nordestina. As paredes contém imagens de cactos, bandeiras de São João e o sol. Desde o piso até as cobertas fazem essa homenagem ao nordeste do país.

Cozinha do grupo Vip e Xepa juntas- Decoração BBB21

Entrando como mais uma novidade neste ano, a cozinha dos grupos Vip e Xepa estão lado a lado no BBB21. A parte Vip leva um ar mais clean e moderno, a Xepa ganhou mais cores e tem um estilo mais intimista na decoração.

Diferente do ano passado, em que o time menos privilegiado tinha o cômodo anexado fora da casa, desta vez o clima pode ficar tenso, já que enquanto um poderá comer de tudo e desfrutar dos privilégios da cozinha Vip, os participantes da Xepa só vão poder olhar. Quem fica em qual cozinha pode variar a cada semana, dependendo das mudanças ao longo do jogo.

Piscina e área externa casa do reality – casa do BBB21

Rio de Janeiro ou Grécia? A área externa da casa irá transportar os brothers para o país do continente europeu. Os detalhes de branco e azul e vasos, completam a decoração. Além disso, como novidade, os confinados do BBB21 terão junto da academia um lounge e bar onde vão poder jogar conversa fora. Para facilitar, os participantes terão um painel com as caricaturas para poderem mostrar estratégias no jogo. No ano passado, apenas o líder e seus convidados podiam ter acesso. A piscina neste ano é em formato quadrangular, e os brothers e sisters vão poder relaxar e manter a vitamina D em dia.

Já o quarto do poderoso Líder da semana, não foi apresentado, mas foi divulgado pelo Gshow que o cômodo tão cobiçado terá trono, cedro e até tapete vermelho para a “majestade”.

A Globo também não liberou mostrar o quarto mais colorido da casa, mas mostrou um pequeno pedaço, em que aparece uma parede com cor vibrante e uma obra de arte, fazendo referência à Grécia antiga. O confessionário é outra parte da casa que ainda não foi mostrada, além do segundo andar. Mas falta pouco para o público saber mais, afinal, o BBB21 estreia na próxima segunda-feira (25). Como saber mais? Fique por dentro da cobertura do DCI e não perca nada sobre o reality.