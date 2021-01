BBB21: Viih Tube diz que apanhou na rua após cuspir em gato

Viih Tube, de 20 anos, está confinada em um hotel no Rio de Janeiro aguardando o momento exato de entrar na casa do BBB21, que estreia na segunda-feira (25). Já prevendo um vídeo polêmico de 2016 será revivido, pubucou um desabafo no Snapchat, no último sábado (23), sobre o episódio. No registro que divide opiniões, a youtuber aparece cuspindo na boca de um gato. À época ela tinha 15 anos.

Em novo depoimento, jovem classifica a situação como ‘o pior trauma da vida’ e revela que chegou a ser agredida por um homem na rua depois de toda a repercussão.

O que Viih Tube disse sobre maus-tratos a animais?

Aos prantos, Viih Tube abre o jogo sobre a polêmica que marcou negativamente sua carreira. Ela afirma ter recebido ameaças de e-mail e que é traumatizada com o assunto. “É o maior medo vir à tona. É o meu maior trauma da vida, a coisa que mais me magoa, é o meu ponto fraco. Evitei falar disso por cinco anos. Em 2016, quando eu tinha 15 anos, fiz uma brincadeira, que de brincadeira não tem nada, mas que nunca foi na maldade. Foi a fase mais difícil na minha vida até hoje. Deixou muitas sequelas dentro de mim, desenvolveu muitos problemas psicológicos na época, que graças a Deus hoje são muitos controlados. Mas só em pensar que eu tinha que gravar esse vídeo, eu comecei a ficar nervosa” diz a youtuber.

Em seguida, a participante do BBB21 relata ter sido agredida por um homem na rua. “Aquilo me dava muito medo. Mas o mais difícil foi o que eu vivi na vida real. Não conseguia comer, tive muitos problemas psicológicos, não conseguia olhar no olho de alguém. Eu tinha medo de falar do assunto, tinha muita vergonha. Só conseguia falar ‘desculpa, desculpa, desculpa’. Além disso, eu apanhei na rua de um homem por conta disso”, contou, aos prantos. “É muito ruim lembrar disso. Eu nunca quis falar porque eu não consigo. É muito difícil falar disso. Dói demais. Já quis desistir de tudo”, continuou.

Veja o vídeo de Viih Tube:

a equipe de viih tube postou um vídeo que ela deixou gravado sobre a polêmica onde ela cospe na boca de um gato, ela disse no vídeo que chegou a ser agredida por um homem na época pic.twitter.com/6X9pHutSMX — cris dias (@crisayonara) January 23, 2021

Por fim, Vitória Moraes, nome da famosa do camarote do BBB21, reconheceu o erro e pediu desculpas pelo ocorrido. “Foi sem noção, desrespeitoso. Tenho consciência que eu errei, e mais uma vez, me desculpa se eu ofendi ou magoei alguém, porque essa nunca foi a minha intenção. E vocês vão ver na casa do ‘Big brother’, vão me conhecer lá, 24 horas por dia. Não quer dizer que não vou errar, mas espero descontruir essa ideia que muita gente pode ter na cabeça sobre mim, por coisas antigas”.

BBB21

O BBB21 estreia nesta segunda-feira (25) com apresentação de Tiago Leifert e um elenco misto de participantes anônimos e famosos. Viih Tube, por exemplo, integra o camarote do reality show. Além dela, nomes como Pocah, Lucas Penteado, Projota, Karol Conká, Carla Diaz, Nego Di, Rodolffo, Camilla de Luca se Fiuk também estão confirmados na atração que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de Boninho.

Para o BBB21, a Globo já divulgou anteriormente que o jogo trará de volta dinâmicas já conhecidas do grande público como por exemplo, as provas bate-e-volta (em que um emparedado poderá se livrar da votação do público), big fone (em que um telefonema misterioso vai promover mudanças no jogo) e as clássicas provas do líder (em que o vencedor terá imunidade e poder supremo).

Em tempo, o BBB21 ainda não estreou na TV, mas a primeira votação do reality show já está acontecendo. Os seis mais votados pelo público vão ganhar uma imunidade e terão que indicar, em consenso, um concorrente ao primeiro paredão da temporada.