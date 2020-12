Boninho dá recado sobre nomes para o BBB 21: ‘não adivinharam nada’

O diretor geral do BBB 21, Boninho, voltou a usar as redes sociais para desmentir os boatos e vazamentos de supostos participantes da edição. Desa vez em clima de Natal, ele garantiu: ninguém conseguiu acertar as suposições. Mas será mesmo?

O que Boninho revelou sobre o BBB 21?

No vídeo, Boninho aparece mais uma vez usando o chapéu de papel alumínio que já virou a marca registrada do seu deboche nas redes sociais. De acordo com ele, a estratégia serve para que ninguém entre em sua mente e descubra spoilers do BBB 21.

“Funcionando, ninguém entrou na minha cabeça! Não adivinharam nada. É chute atrás de chute. Mas o negócio agora é o seguinte: feliz natal pra todo mundo, um ano novo maravilhoso. Vamos torcer pra um 21 cheio de vacina. E não esqueça: hoje à noite tem The Voice especial de natal. Bora!”, disse.

Nos comentários, novamente questionado sobre número de participantes do BBB 21, Boninho voltou atrás na alegação de que estava pensando em 18 pessoas, e respondeu que seriam 14. Estaria o diretor plantando pistas falsas?

Web pede participantes nos comentários

Como já é de costume nas publicações de Boninho, o público aproveitou o espaço dos comentários para fazer seus pedidos para o BBB 21: Kéfera, Raissa Barbosa, Thaynara OG e Latino foram alguns dos nomes citados.

Há também aqueles que aproveitaram a deixa para pedir sua própria vaguinha no reality. O ator Eri Johnson, que já havia deixado comentários suspeitos em outras publicações do diretor, deixou mais uma pista dessa vez.

“Tenho me divertido muito, feliz Natal. E que em 2021 possamos estar mais juntos”, escreveu o ator. Eri Johnson já esteve na lista de possíveis participantes do BBB 21 como confinado, mas também em um quadro de humor na edição. Nenhuma das duas hipóteses foi confirmada até o momento.