Enquete BBB 21: quem foi o maior ‘vilão’ de todas as edições do reality?

Se tem uma coisa que o público gosta no BBB é um bom barraco. E uma edição sem vilões é uma edição sem barracos… Por isso, hoje vamos relembrar os participantes que mais agitaram as brigas dentro da casa mais vigiada do Brasil. Vote na enquete BBB 21 e deixe sua opinião: quem foi o maior vilão de todas as edições?

Mas brincadeiras a parte, o fato é que todos esses participantes foram essenciais para o sucesso do Big Brother Brasil.

Os barracos memoráveis de Tina

Tina, apelido de Vanessa Cristina Soares Dias, foi uma das participantes mais marcantes da história do BBB. O motivo? Os barracos em que se envolveu na edição de 2002 do programa.

Antes mesmo que virasse moda nos protestos, Tina foi pioneira na bateção de panela em uma tentativa de impedir que os colegas de confinamento dormissem.

Foi ela também quem revirou as gavetas dos seus rivais e acabou tendo as próprias roupas jogadas na piscina como forma de vingança.

Apesar do jeito explosivo, será que somente meia dúzia de barracos inofensivos e pra lá de divertidos são o suficiente para consagrá-la a maior vilã de todos os tempos? Vote na enquete BBB 21 e deixe sua opinião.

Enquete BBB 21: Dourado foi o melhor vilão da história?

A personalidade forte de Marcelo Dourado assustou o público da 4ª edição do BBB: pela cara sempre fechada e o pavio curto, o professor de educação física foi eliminado após ser colocado no paredão por Juliana, com quem teve um relacionamento na casa.

Seis anos depois Dourado voltou ao reality em uma edição especial com ex-participantes e foi o grande vencedor da temporada.

Ele pode até ter conseguido se redimir com o público, mas a fama de mau ficou e garantiu a ele uma posição na Enquete BBB 21 sobre os maiores vilões do reality.

Dr. Gê: vilão ou estrategista?

Rogério Padovan, conhecido como Dr. Gê, foi eliminado do BBB 5 com uma das maiores porcentagens de rejeição da história do programa: 92% dos votos.

Tudo isso porque na casa seu comportamento deixou inimigos pelo caminho, como foi o caso de Jean Wyllys, que encabeçava a panelinha favorita do programa e foi o vencedor da edição.

Jean chegou a afirmar ao vivo que estava sofrendo homofobia por parte de Rogério, o que ajudou ainda mais a colocá-lo em uma posição de vilão da edição.

Alberto Caubói — de favorito a vilão

Nas primeiras semanas de confinamento Alberto caiu nas graças do público. Mas a situação foi se invertendo conforme o caubói se afastava de Diego Alemão, com quem criou uma amizade no início do BBB 7.

A gota d’água foi quando Alberto armou um paredão entre Alemão, Fani e Flávia, as duas únicas pessoas com quem Alemão ainda mantinha amizade na casa.

Com Diego como favorito da edição – e posteriormente, campeão – a saída de Alberto com alto índice de rejeição foi quase que inevitável.

Com tantas reviravoltas, Alberto Caubói viveu uma verdadeira jornada do anti-herói… Mas ele pode ser considerado o maior vilão da história do reality? Vote na Enquete BBB 21.

Ana Paula Renault: Vilã ou mocinha incompreendida?

A participação de Ana Paula Renault no BBB 16 foi marcada por polêmicas que levaram, inclusiva, à expulsão da jornalista após ter dado um tapa na cara do rival Renan.

Acontece que mesmo com todas as situações e barracos, Ana Paula levava para o BBB algo que nenhum outro brother foi capaz de substituir, e os corações dos fãs do reality ficaram vazios sem a presença marcante de Ana.

Há quem diga, inclusive, que ela foi uma das participantes mais injustiçadas do reality em mais uma enquete BBB 21 aqui no DCI.

Enquete BBB 21: Paula foi a vilã da 19ª edição?

A pose de boa moça com que Paula entrou no BBB 19 não durou muito tempo. Aos poucos, a moça foi mostrando seu lado vilã tecendo comentários preconceituosos e racistas e até mesmo causando a expulsão da Hariany durante uma briga.

Apesar de tudo, Paula acabou ganhando uma grande torcida aqui fora e levou o prêmio de R$1,5 milhão pra casa. Até hoje o resultado causa revolta em alguns internautas.

Você acha que Paula foi realmente vilã no BBB 19? Vote na enquete BBB 21.