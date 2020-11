Enquete BBB 21: Quem foi o participante mais injustiçado do reality?

Em todas as edições do BBB o público elegeu seu favorito, mas nem sempre ele foi o vencedor. Alguns, inclusive, chegaram a ser eliminados precocemente ou enfrentaram oponentes mais fortes nas eliminações. E com isso o DCI quer saber: na sua opinião, quem foi o brother mias injustiçado da história? Vote na Enquete BBB 21.

Grazi Massafera deu a voltar por cima

No BBB 5, uma das ex-participantes mais bem sucedidas aqui fora acabou sendo uma das mais injustiçadas.

Durante todo o programa Grazi esteve entre as favoritas do público, fazendo parte do grupo dos queridinhos aqui fora.

Foi ela a responsável pela eliminação da participante Aline, que teve 95% dos votos – a maior porcentagem da história do programa.

O problema é que na disputa final a atriz enfrentou outro participante muito amado pelo público: seu amigo Jean Wyllys.

Apesar da derrota, aqui fora Grazi deu a volta por cima e hoje é uma das maiores atrizes da Rede Globo.

Por tudo isso, a sister não poderia ficar de fora dessa Enquete BBB 21.

Enquete BBB 21: Ana Paula Renault foi injustiçada?

Há quem diga que Ana Paula foi a grande protagonista do BBB 16 com seu jeito desbocado e afrontoso. A jornalista conquistou fãs e haters aqui fora, mas é inegável que sua presença no reality agitava e muito as coisas por lá.

Porém, foi justamente o seu jeito explosivo que a tirou da disputa pelo prêmio: Ana foi expulsa do programa após dar um tapa no rosto de Renan, seu principal rival no jogo.

Até hoje o público relembra da sister nas redes sociais e fala sobre uma possível injustiça.

Você acredita que Ana Paula Renault foi injustiçada? Vote na Enquete BBB 21.

Babu Santana bateu na trave da final do BBB

O paizão do BBB 20 foi um dos participantes mais amados de todas as edições. O público vibrou e torceu a cada nova prova do líder, implorou para que a Globo presenteasse Babu com o tão sonhado carro que tentou conquistar prova a prova e se empenhou em maratonas de votação.

Babu realmente tinha tudo para ter sido o campeão do BBB 20, mas acabou eliminado no último paredão do programa. Há quem diga que o apoio dos fãs de Manu Gavassi para Rafa Kaliman e Thelma naquela eliminação foi decisivo. De uma forma ou de outra, Babu conquistou uma legião de fãs e conseguiu seu tão esperado retorno às telinhas ao ser contratado como ator da Globo.

Diferença de 0,24% tirou o prêmio de Priscila Pires

Mais uma vez temos a história da protagonista da edição que ganhou o favoritismo do público mas não levou o prêmio pra casa.

Mas no caso de Priscila, a situação mexeu mais ainda com os fãs do BBB 9 pela diferença de porcentagem que deu o prêmio a Max: 0,24% dos votos.

Vote na Enquete BBB 21 e deixe sua opinião: Priscila Pires foi injustiçada?