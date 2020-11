Ex-BBB: por onde anda Diego Alemão, vencedor da 7ª edição?

Impossível falar de Big Brother Brasil sem lembrar de Diego Alemão, vencedor da 7ª edição do reality da Globo. O ex-BBB conquistou o público a ponto de atingir a marca histórica de 91% dos votos na grande final – a segunda maior porcentagem de aprovação.

Ex-BBB viveu triângulo amoroso e foi perseguido por rivais

No confinamento, Alemão ganhou destaque principalmente ao formar o triângulo amoroso com Íris e Fani, o que lhe rendeu fortalecimento no jogo.

Os rivais do ex-BBB, em uma tentativa de desestabilizá-lo, armaram para que Alemão enfrentasse Íris e Fani em paredões. Ambas foram eliminadas, mas o brother permaneceu firme.

O que Diego Alemão fez com o prêmio?

Com o prêmio de R$1 milhão em mãos, o ex-BBB escolheu investir no mercado imobiliário e multiplicar o patrimônio. Em entrevista à Revista Quem em 2019, Alemão revelou detalhes de como até hoje o prêmio do programa segue lhe rendendo frutos.

“Hoje, opero com o capital que levantei na época com o programa e com as publicidades. Fiz um capital bom, que dá para me manter, mas preciso operar. Eu basicamente compro imóveis e terrenos. Construo casas em terrenos e, às vezes, compro apartamento e reformo”, explicou.

Logo que deixou a casa do BBB, Alemão aproveitou o momento em evidência para trabalhar, também, com sua própria imagem: o ex-BBB se tornou garoto propaganda de uma loja de utilidades domésticas e apresentador de TV, funções que hoje em dia já não exerce.

Nas redes sociais, o ex-BBB se descreve como empresário e surfista e compartilha fotos de viagens. Ainda em entrevista à Revista Quem, Alemão declarou sua paixão pelo esporte.

“O surfe está na minha vida desde os 6 anos, quando ganhei minha primeira prancha. É o esporte que mais amo fazer e me sinto renovado cada vez que entro no mar. Não faço profissionalmente, nem tenho intenção. O surfe é apenas um hobby e sempre que possível dou uma fugida para o mar”.

Diego Alemão foi preso em 2020

No ano de 2020 o nome de Diego Alemão voltou com tudo na mídia após seu envolvimento em um acidente de carro em Curitiba.

De acordo com informações do portal G1, o ex-BBB foi preso no dia 18 de abril suspeito de dirigir embriagado, ameaçar e agredir outro envolvido no acidente e desacatar uma autoridade policial.

Na ocasião, Diego Alemão pagou fiança no valor de R$7 mil e foi liberado. Em outubro de 2020, entretanto, o ex-BBB foi denunciado pelo Ministério Público, ainda de acordo com o G1.