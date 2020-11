Ex-BBB: por onde anda Kléber Bambam, primeiro vencedor do reality?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A 1º edição do Big Brother Brasil foi ao ar em 2002, e com apenas 64 dias de duração consagrou o ex-dançarino Kléber Bambam como o grande vencedor. De lá pra cá, Bambam participou de outro BBB, pediu para sair, se tornou fisiculturista, viralizou como meme, mudou para os Estados Unidos e causou polêmicas. Saiba por onde anda o ex-bbb.

A trajetória de Kléber Bambam no BBB 1

Com um jeito brincalhão e até mesmo infantil, Bambam ganhou o coração do público, mas não podemos dizer o mesmo dos colegas de confinamento.

Indicado a 4 paredões e com um total de 22 votos no decorrer de toda a edição, Bambam teve que lutar pela permanência na casa do BBB e enfrentar a solidão em muitos momentos.

Foi tentando driblar essas questões que criou a boneca Maria Eugênia, feita de vassoura e latas, e que esteve com o campineiro até a final do BBB, quando levou pra casa R$500 mil em disputa com Vanessa e André.

“A Maria Eugênia fica em um quarto na minha casa. Ela foi meu amuleto. Toda hora lembro dela, tenho ela tatuada em meu corpo”, revelou em entrevista à Revista Quem.

Kléber Bambam chegou a publicar uma foto da boneca durante a final do BBB 20 com uma mensagem parabenizando a vencedora da edição, Thelma Assis.

O que Bambam fez com o prêmio do BBB?

A passagem pelo reality serviu como impulso para a carreira. Apesar de ter feito alguns trabalhos de figuração antes da participação no BBB, Bambam vivia uma vida nômade antes da seleção para o reality.

O ex-bbb chegou a revelar que não possuía residência fixa e que vivia na casa de amigos. Em entrevista antes do início do programa, ele pontuou que a parte mais fácil seria morar num lugar sem ter que pagar nada.

Com os R$500 mil em mãos, o ex-dançarino investiu na compra de imóveis e carros de luxo. Hoje em sua garagem estão estacionadas uma BMW X5 e uma BMW X6, que, juntas, são avaliadas em quase R$ 1 milhão, além do Cadillac Escalade que adquiriu no início de 2020.

A vida pós-reality do ex-bbb

Com o fim do BBB 1, Bambam fez alguns trabalhos em programas da Rede Globo, como na Turma do Didi.

No BBB 13, o campineiro foi um dos veteranos escolhidos para retornar ao programa.

Em sua breve passagem acabou se desentendendo com a participante Aline durante uma prova de resistência e desistiu da permanência na casa depois de cinco dias.

Em 2016 um vídeo de Kléber Bambam treinando na academia viralizou e virou meme nas redes sociais. Nele, o ex-BBB aparece junto ao youtuber Felipe Franco registrando seu treino de musculação enquanto grita “é hora do show” e “tá saindo da jaula o monstro”.

Desde 2018 o ex-BBB vive em Las Vegas e segue carreira como fisiculturista, tendo ganhado uma competição internacional na área.

Kléber Bambam denunciado por assédio

Em julho de 2020 o ex-BBB se envolveu em uma polêmica envolvendo denúncias de assédio feitas por várias mulheres nas redes sociais.

Uma delas relatou que Bambam havia feito um convite para participar de uma live com ele e por meio de ligações e mensagens de áudio o ex-BBB praticava o assédio.

A modelo que relatou a situação também disse que Bambam utilizava frases como “Sou o Bambam, você não está falando com qualquer um. Sou rico e famoso” na tentativa de desencorajá-las quanto à denúncia.