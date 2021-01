Lista de participantes do BBB 21 será revelada em intervalo de novela

Faltando pouco para o BBB 21 começar, a Globo anunciou nesta segunda-feira (18) mais uma novidade. O público vai conhecer amanhã, dia 19 de janeiro de 2021, a lista dos participantes que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. Está curioso? A gente também. Vem saber os detalhes.

Quando sai a lista de participantes do BBB 21?

Conforme foi divulgado no último domingo (17), os novos Sendo assim, os fãs do BBB 21 vão saber quem são os primeiros participantes nesta terça-feira (19), durante os intervalos da novela Laços de Família, em reprise no “Vale a Pena Ver de Novo”. A atração vai ao ar a partir das 16h40.

Na data divulgada pelo Gshow, o público vai saber quem são os participantes do time ‘camarote’ e ‘pipoca’ que vão ficar 100 dias na casa. O reality estreia dia 25 de janeiro, mas a curiosidade para saber quem são os próximos brothers e sisters acaba antes. Quem vem por aí?

Boninho dá spoiler da lista de participantes do BBB

Deixando a internet cada vez mais intrigada com o BBB 21, Boninho, diretor do reality, compartilhou uma ‘spolier’ do programa. Porém, a publicação parece ter confundido ainda mais os internautas.

No sábado (16), ele compartilhou uma imagem com 3 pares de números, e 6 trios de letras, e deixou para a imaginação dos fãs do programa, desvendar o mistério.

Junto com a logo do BBB, ele colocou os seguintes números e letras: 20, 21, 14, ACA, DCF, JGJ, JKL, LSR e VTV. Diante das possíveis pistas que são relacionadas a nova temporada, o diretor pode ter deixado as iniciais de cada participante embaralhadas, já que são 18 ao todo, talvez fazendo referência aos participantes. Porém, o 14 da publicação, pode ser o tamanho do elenco, segundo a jornalista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo.

Quais são os famosos especulados para o reality?

Foram muitas as especulações sobre o time ‘camarote’ do BBB 21 neste ano. Por isso, a lista ficou imensa com os possíveis participantes do reality da Globo. Dentre as pessoas que os fãs querem no programa, e os que Léo Dias também divulgou, inclúi celebridades que se destacaram recentemente.

Alguns nomes já foram citados para o BBB 21, como: Andressa Urach, Pocah, Fiuk, Camilla de Lucas, Gkay, Thiago Martins, Deborah Secco e Ney Lima. Além desses já mencionados, também tiveram: Flávia Pavanelli, Federico Devito, Kéfera, Jão, Thaiga, Carla Diaz, Aline Riscado, Nego do Borel e Carol Macedo. Será que o público vai ter acertado algum dos nomes?