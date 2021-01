‘Porquinho’ no micro-ondas e cheques sem fundo; as polêmicas dos participantes do BBB 21

O elenco do Big Brother Brasil finalmente foi revelado ao público que aguarda ansiosamente pela estreia do reality show, marcada para o dia 25 de janeiro na Globo. Mas, já dizia o ditado ‘a fama tem o seu preço’. E todos os anônimos e famosos que foram selecionados para participar do confinamento pagaram pra ver. Em apenas poucas horas da divulgação da lista oficial, algumas polêmicas dos anônimos e famosos já foram reveladas: cheques sem fundos e até porquinho da índia no micro-ondas são apenas algumas. Veja as polêmicas dos participantes do BBB 21.

Porquinho no micro-ondas – Polêmicas participantes BBB 21

A atriz e youtuber Viih Tube, de 20 anos, causou polêmica em 2017 ao colocar um porquinho da índia dentro de um micro-ondas. Na época, a estrela exibiu o animal de estimação rodando no prato de vidro do eletrodoméstico ligado e recebeu inúmeras críticas nas redes sociais. Ela, inclusive, até foi repreendida por ativistas da causa animal.

Mas essa não foi a primeira vez que a protagonista da web série Em Prova causou com um animal. Em 2016, Viih revoltou a web após publicar um vídeo em que surge cuspindo na boca de um gato. À época, ela chegou a ser cancelada e perdeu alguns contratos publicitários.

Cheques sem fundo – Polêmicas participantes BBB 21

O fazendeiro Caio Farah Afiune, de 32 anos, integra o elenco da pipoca (anônimos) do BBB 21. Mas, após ser anunciado no reality show da Globo, fãs descobriram que o famoso tem o nome sujo no SPC ( Serviço de Proteção ao Crédito) por entregar cerca de 28 cheques sem fundo até junho de 2019. No entanto, não se sabe o tipo de divida adquirida pelo agora BBB.

e se a gente falar pros fandoms de bbb que o bolsonaro vai entrar? eu aposto que fazem um trabalho bem melhor que a PF https://t.co/iAoTFdOZfn — philo (@philosopop) January 19, 2021

Apoio a Bolsonaro e criticas a CaronaVac

O cantor sertanejo Rodolffo também não passou despercebido pelo público apesar de já ser uma figura pública. Fãs fizeram questão de relembrar um vídeo público em que ele declara seu voto no presidente Jar Bolsonaro (sem partido). “Meu voto é secreto. Eu voto no Bolsonaro”, declarou ele em tom irônico.

Além dessa descoberta, fãs destacaram que o cantor ironizou a CoronaVac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e que já foi fortemente criticada por Bolsonaro. “Você confia de olhos fechados nesse negócio vindo da China? Sei lá hein…”, escreveu o sertanejo em uma rede social.

Além dessas polêmicas, fãs relembraram o casamento da dupla de Israel com a digital influencer Rafa Kalimann. Durante o BBB, a famosa deu a entender que perdoou o ex por algo de errado que ele fez. Nas redes sociais, fãs afirmaram que ela teria sido traída pelo cantor.

O ex da Rafa Kalimann já começa eliminado #BBB21 pic.twitter.com/XfsVQFEcmO — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) January 19, 2021

Machismo? – Polêmicas participantes do BBB 21

Nego Di, outro nome confirmado no camarote do BBB 21, também foi alvo de críticas nas redes sociais. Fãs descobriram que ele foi bem participativo nos comentários do BBB 20, mas pisou feio na bola. Isso porque, em vídeo resgatado ele chama Flay de ‘boca de sandália’ e se refere e Thelma Assis como ‘Nega Maju’. “Depois vai ser a Nega Maju, que não tá comprando pelos negrão, e é uma baita duma vendida”, xiii.

Mas não foi só isso. Em uma live nas redes sociais, Nego Di faz duros comentários sobre mulheres e as desrespeitaram. “Um monte de mina cheiradora de lança-perfume, tomar no c*, costumada a chupar cacete, dar o rabo no carro”.

negodi é foda KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/yCaCvoMrc4 — 𝔾𝕦𝕚 🇪🇪 (@gfbpagui) April 8, 2020

Gay, mas namora apenas mulheres

Gilberto Nogueira fez parte da igreja mórmon desde os 10 anos de idade, já foi missionário e cantou no coral da igreja. Se afastou da religião após revelar ser homossexual. Apesar da orientação sexual, ele declarou nas seletivas que nunca teve relações sexuais com homens. No entanto, confirma ter tido com mulheres.

Amigos fora do reality

Arthur Picoli e Arcrebiano Araújo seriam amigos fora do reality. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, eles teriam que fingir para as câmeras que nunca se viram antes e não levantar suspeitas tanto para o público quanto para os colegas de confinamento.

Guerra com fãs de divas pop – Polêmicas participantes do BBB 21

O professor de Geografia João Luiz arrumou uma encrenca com um batalhão de fãs de cantoras pop. Isso porque, fãs descobriram que o educador não economiza nas críticas quando o assunto é ninguém menos que Black Pink, Selena Gomez, Ariana Grande e até Lana Del Rey.

Nas redes sociais, João já escreveu: “Hoje o dia tá tão ruim… vou chamar de BlackPink ft. Selena Gomez – Ice Cream”, ironizou ele, sobre a música que as artistas lançaram em 2020. Já sobre a intérprete de thank u, next, ele também foi ácido. “Gente, tô vendo aqui as músicas da Ariana Grande. É tudo igual, né?”. Sobre Lana, ele disparou: “Vocês gostam da Lana Del Rey mesmo ou só fingem pra ser gay conceitual?”.

joao luiz pedrosa já vai entrar no bbb cancelado por 4 fandoms bom dia pic.twitter.com/Ca9H0nZFbd — iguanna ⁷₄ (@kthflowrz) January 19, 2021

Ex de sertaneja

Arcrebiano já namorou ninguém mais ninguém menos que Maraísa. Os dois ficaram juntos por 2 anos. Nas redes sociais, a cantora brincou sobre o ex ter sido selecionado para o reality show. “O Bil tá no BBB? Agora não sei mais para quem torcer”.

o Bil tá no BBB? 😂😂😂 agora não sei mais pra quem torcer — Maraisa (@Maraisa) January 19, 2021

Rafa Kalimann, a influenciadora

Além de Rodolffo, outra pessoa que já teve contato direto com Rafa Kalimann conseguiu vaga no BBB. De acordo com o Gshow, Kerline Cardoso, da pipoca, já contratou a estrela global para um evento em sua antiga agência de moda em Fortaleza.