Os canais de humor no Youtube se tornaram um refúgio para muitas pessoas durante a quarentena causada pelo Coronavírus. Juntamente com os aplicativos de streaming como Netflix, Spotify, os vlogs no Youtube transformaram esse período conturbado em algo mais leve para muitos usuários da internet.

Mas vale salientar que a plataforma reúne vídeos diversos não só de entretenimento, como também educativos, de finanças, jogos, vida fitness, entre outros temas. Mas se você está em busca de diversão, vamos te mostrar alguns perfis que vão te fazer esquecer as tragédias mostradas no noticiário. Aliás, provavelmente você rirá dos seus próprios problemas.

Por isso, reunimos aqui alguns dos canais de humor no Youtube mais comentados atualmente. Então prepare a pipoca para maratonar os vídeos mais engraçados da internet.

Canais de humor no Youtube para você se divertir

1. Matando Matheus a Grito

A primeira dica dessa lista de canais de humor no Youtube é o Matando Matheus a Grito. O canal foi criado pelo youtuber Matheus Marx e seu parceiro Guigo. Ele possui mais de 466 mil inscritos e 250 vídeos, que abordam conteúdos inusitados e divertidos.

Com muita irreverência e bom humor, Matheus reúne listas de acontecimentos no Brasil e no mundo. Os temas vão de festas de aniversário bizarras, gafes da televisão brasileira a problematizações inúteis da internet.

Porém, o auge são os vídeos de piores vagas de emprego, que ele chama de “vagas arrombadas”. Além disso, outros vídeos que fazem muito sucesso são os piores aluguéis do Brasil, no qual ele mostra apartamentos que são mais parecidos com um show de horrores.

2. Canal Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos é um dos canais de humor no Youtube mais conhecidos da plataforma. Com muita acidez, eles fazem duras críticas sociais e abordam temas atuais e que nos fazem refletir sobre a realidade brasileira.

Aliás, o perfil possui nomes de peso no seu elenco, como Gregório Duvivier, Fábio Porchat e João Vicente de Castro. O canal possui mais de 16 milhões de inscritos e um acervo com 1.565 vídeos, que são atemporais.

3. Canal Diva Depressão

O canal Diva Depressão é um sucesso não só no Youtube como também em redes sociais como Instagram e Facebook. Ele surgiu em 2013 pelos criadores de conteúdo Filipe Oliveira e Eduardo Camargo.

No youtube, eles abordam temas relacionados ao universo da internet e divas pops, e ainda fazem resenhas sobre festas. Um desses eventos é a cobertura do Oscar.

Além disso, o vlog ainda fala sobre acontecimentos do dia a dia, a vida de famosos e comentários sobre looks. Então, se você quer saber tudo sobre a cultura pop e fofocas da internet, certamente irá se divertir bastante com o conteúdo desse canal.

4. Canal Nunca Te Pedi Nada

Outra opção incrível para rir e se atualizar dos assuntos mais falados atualmente é o canal “Nunca te pedi nada”, da publicitária Maíra Medeiros. O vlog possui mais de 2 milhões de pessoas inscritas e é um sucesso na internet.

A produtora de conteúdo aborda temas importantes como machismo e bullying, com muita leveza e bom humor. Além disso, ela ajuda os seus seguidores que sofrem com problemas relacionados à ansiedade e baixa autoestima.

Ou seja, o canal é um amparo para quem sofre com essas questões e precisa de um apoio no caminho da autoaceitação.

5. Canal Depois das Onze – Canais de humor no Youtube

Nossa última dica de canais de humor no Youtube é o “Depois das Onze”. O vlog possui mais de 3 milhões de inscritos e é composto por diversos quadros divertidos, além de desafios. Ele foi criado em 2013 pelas youtubers Gabriela Fernandes e Thalita Meneghim, e tem como objetivo ser um espaço para criar e se divertir.

Certamente você vai amar os canais de humor no Youtube que contemplamos aqui. Então separe um final de semana para se divertir com a sua família.