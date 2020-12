Cartola FC 2020: análise, dicas e jogos da rodada #26

Na rodada #26 do Cartola FC, teremos dois jogos a menos. Antes de conferir quais são, veja nossa análise da rodada #25 do Fantasy game. Além disso, também temos dicas de escalação para rodada #26. Neste final de semana, os jogos serão difíceis, um dos poucos times favoritos é o Flamengo. Confira nossa análise, dicas e os jogos da rodada #26 do Cartola FC.

Cartola FC: análise, dicas e jogos da rodada #26

ANÁLISE – Cartola FC

Quem apostou no time do Palmeiras, por exemplo, se deu muito bem, o verdão ganhou de 3 x 0 do Bahia e chegou ao G-4. A mesma sorte não recaiu sobre quem apostou no time do Grêmio. Poupando jogadores para a libertadores, Renato Gaúcho, entrou em campo com o time reserva e não saiu do 0 x 0 com o Goiás. Outra aposta para rodada #25, era o time do São Paulo. Teoricamente o tricolor, era favorito por ser o líder do campeonato, mas o Corinthians, estava foi melhor em campo e ganhou de 1 x 0.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por fim, a surpresa maior veio do Maracanã. Desde já, jogando em casa, contra o time reserva do Santos, o rubro-negro, engoliu o peixe e ganhou de 4 x 1. Para quem apostou no time do Rogério Ceni, Gabigol, foi a estrela e maior pontuador da rodada com 15,40 pontos.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

DICAS – Cartola FC

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 10.69: A valorização do atleta subiu nas últimas rodadas, mas isso tem motivo. O meia do verdão está em ótima fase, fazendo gols, dando assistência e com média de 5.52 é uma das apostas para a rodada #26. O Palmeiras, enfrenta o Internacional, no Beira Rio, mas com a fase do Colorado, tudo pode acontecer em campo.

Claudinho – atacante (RB Bragantino) C$ 13.47: O atacante do time de Bragança, tem a regularidade a seu favor. Além disso, mesmo sem marcar gols, fez 7.70 no Cartola FC e tem tudo para mandar muito bem na rodada #26. O RB Bragantino, joga em casa, contra o Athletico-PR, que não vence há 3 jogos.

Filipe Luís – lateral (Flamengo) C$ 7.02: O lateral do Flamengo é um dos melhores da posição. Fez gol na última rodada e ainda tem grande número de desarmes. O time do Rio, é favorito na rodada #26, já que joga em casa, e enfrenta o Bahia, que não vence há 4 jogos.

JOGOS – Cartola FC

São Paulo x Atlético-MG e Atlético-GO x Fluminense, serão disputados na quarta (16), e não valerão para o Cartola FC.

SÁBADO – 19 DE DEZEMBRO

Sport x Grêmio (Ilha do Retiro) – às 19h

Internacional x Palmeiras (Beira Rio) – às 21h

Coritiba x Botafogo (Couto Pereira) – às 21h

DOMINGO – 20 DE DEZEMBRO

Vasco x Santos (São Januário) – às 16h

RB Bragantino x Athletico-PR (Nabi Abi Chedid) – às 16h

Flamengo x Bahia (Maracanã) – às 18h15

Fortaleza x Ceará (Castelão CE) – às 20h30

SEGUNDA – 21 DE DEZEMBRO

Corinthians x Goiás (Neo Química Arena) – às 20h

Leia também: