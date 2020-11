Cartola FC 2020: análise e dicas de escalação para rodada #24

A rodada #23 do Cartola FC, ainda não acabou. Hoje (30), temos dois jogos valendo para o game, Vasco x Ceará (às 18h), e Fluminense x RB Bragantino (às 20h). Ainda assim, já estamos pensando lá na frente, na rodada #24, onde mais uma vez a intenção é mitar. Como na rodada #23, não foram todos os jogos que valerão, a escalação foi mais difícil. Porém, na nova rodada somente um jogo não valerá para o Cartola FC, então as opções serão maiores. Veja nossas dicas de escalação para rodada #24 e confira os jogos que valerão para nova rodada do Cartola FC:

Cartola FC: análise e dicas de escalação para rodada #24

Na rodada #23, alguns times foram muito bem na defesa, um deles é o do Palmeiras, o time completo fez uma pontuação de 103 pontos. Assim, na rodada #24 do Cartola FC, o verdão pega o Santos, na Vila Belmiro, e não será um jogo fácil para nenhuma das equipes. Contudo, na defesa nossa aposta ainda é no goleiro Weverton, que pode fazer boa pontuação com defesas difíceis. Outra opção do Palmeiras, é o lateral Viña, que fez 14,90 pontos e vem com muita moral para o próximo final de semana.

Além dessas dicas, para rodada #24 do Cartola FC, a aposta também será no time do São Paulo, que pega o Sport, e é favorito para a partida. O atacante Luciano que teve pontuação de 17,90 pontos, entra nas nossas dicas para rodada #24. Assim como, Reinaldo e o zagueiro Arboleda. Sendo assim, fique com nossa lista completa de dicas para rodada #24 do Cartola FC:

Weverton – goleiro (Palmeiras) C$ 7.41

Viña – lateral (Palmeiras) C$ 8.78

Reinaldo – lateral (São Paulo) C$ 13.7

Arboleda – zagueiro (São Paulo) C$ 7.42

Éder – zagueiro (Atlético-GO) C$ 3.26

Raul – meia (RB Bragantino) C$ 8.76

Nenê – meia (Fluminense) C$ 12.72

Marinho – atacante (Santos) C$ 23.12

Luciano – atacante (São Paulo) C$ 10.45

Fernando Diniz – técnico (São Paulo) C$ 7.46

Cartola FC: jogos válidos para rodada #24

Sábado

Botafogo x Flamengo (Engenhão) às 17h

Fluminense x Athletico-PR (Maracanã) às 19h

Bahia x Ceará (Arena Fonte Nova) às 19h

Coritiba x RB Bragantino (Couto Pereira) às 21h

Domingo

Santos x Palmeiras (Vila Belmiro) às 16h

Grêmio x Vasco (Arena do Grêmio) às 16h

Atlético-MG x Internacional (Mineirão) às 18h15

São Paulo x Sport (Morumbi) às 20h30

Segunda

Atlético-GO x Goiás (Antonio Accioly) às 20h