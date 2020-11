Cartola FC 2020: confira a lista dos mais escalados da rodada #22

Antes de mais nada, já estamos na rodada #22 do Cartola FC. Desde já, neste final de semana, teremos poucas unanimidades, porém existe alguns times favoritos. A princípio, Palmeiras, Internacional, São Paulo e Flamengo, são os queridinhos da rodada. Sendo assim, Brenner, Thiago Galhardo e Bruno Henrique, são os mais escalados do Fantasy game. Além disso, no ranking dos mais escalados como capitães, temos em primeiro Brenner e logo depois Marinho. Por fim, confira a lista dos mais escalados do Cartola FC.

Antes de tudo, o mercado da rodada #22 fecha hoje (21), às 18h (horário de Brasília). Com isso, fique atento no ranking de capitães mais escalados do game. Assim como, mais uma vez o treinador mais escolhido foi Rogério Ceni, do Flamengo. Sendo assim, além da lista dos mais escalados, veja quais são os jogos da rodada #22 e os favoritos do Cartola FC neste final de semana:

Cartola FC: lista dos mais escalados da rodada #22

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

1º Brenner – atacante (São Paulo) 1.299.015

2º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 1.065.008

3º Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 938.217

4º Arrascaeta – meia (Flamengo) 890.985

5º Everton Ribeiro – meia (Flamengo) 862.989

6º Rogério Ceni – técnico (Flamengo) 772.463

7º Marinho – atacante (Santos) 688.296

8º Reinaldo – lateral (São Paulo) 627.800

9º Gustavo Gómez – zagueiro (Palmeiras) 491.120

10º Isla – lateral (Flamengo) 426.101

11º Victor Cuesto – zagueiro (Internacional) 399.808

12º Tiago Volpi – goleiro (São Paulo) 275.320

Cartola FC: lista dos mais escalados como capitães para rodada #22

1º Brenner – atacante (São Paulo) 442.669

2º Marinho – atacante (Santos) 286.998

3º Bruno Henrique – atacante (Flamengo) 284.617

4º Thiago Galhardo – meia (Internacional) 209.646

5º Keno – atacante (Atlético-MG) 186.400

Cartola FC: jogos da rodada #22

Sábado

Flamengo x Coritiba (Maracanã) – às 19h

Athletico-PR x Santos (Arena da Baixada) – às 19h

Goiás x Palmeiras (Serrinha) – às 21h

Domingo

São Paulo x Vasco (Morumbi) – às 16h

Ceará x Atlético-MG (Castelão CE) – às 16h

Botafogo x Fortaleza (Engenhão) – às 18h15

Internacional x Fluminense (Beira-Rio) – às 18h15

Corinthians x Grêmio (Neo Química Arena) – às 20h30

Segunda

Sport x Atlético-GO (Ilha do Retiro) – às 20h

A princípio, fique atento, o mercado fecha hoje (21), às 18h (horário de Brasília).