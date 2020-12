Cartola FC 2020: Dicas de bons e baratos para rodada #26

A falta de cartoletas tem o poder de acabar com um time do Fantasy game. Se o jogador errado for escalado, o cartoleiro pode se colocar em uma posição muito ruim nas competições disputadas. Com base nisso, separamos alguns nomes importantes para o time de bons e baratos do Cartola FC. Confira a lista completa e faça uma boa escalação para a rodada #26.

O time mais escalado para este final de semana é o Flamengo. Com os cartoleiros dando preferência para os atacantes Gabi e Bruno Henrique. Mas como nossas dicas são de bons e baratos, veja outros jogadores com pouco custo que podem lhe render boa pontuação no Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #26 fecha no sábado (19), às 18h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de bons e baratos da rodada #26

Diego Alves – goleiro (Flamengo) C$ 7.88: Uma das principais apostas para este final de semana é o goleiro rubro-negro. Jogamdo em casa, contra um time que não ganha há 4 jogos, ele é favorito pelo preço e pela alta possibilidade de conseguir SG.

Fagner – lateral (Corinthians) C$ 11.82: Com as duas últimas vitórias do timão, uma contra o grande rival São Paulo, o time voltou para lista de dicas do Cartola FC. O confronto deste final de semana, da o favoritismo para o Corinthians que joga em casa, contra o lanterna, Goiás. Fagner, um dos melhores jogadores do coringão, entra na lista de bons e baratos, pelo grande potencial que o atleta tem. Além disso, sua última pontuação foi de 7.70 no game.

Kaio Jorge – atacante (Santos) C$ 5.18: O atacante tem alegrado os torcedores santistas nos últimos jogos. Pela libertadores, marcou dois gols na vitória do peixe sobre o Grêmio, na quarta (16). Agora, o time do Santos vai até São Januário, para enfrentar o Vasco que tem lutado contra o rebaixamento. Sendo assim, Kaio Jorge, entra na lista de bons e baratos do Cartola FC.

Giovanni Augusto – meia (Coritiba) C$ 7.95: Com ótima média e alta regularidade na competição, o meia do coxa entra na nossa lista de bons e baratos do Cartola FC. O time joga neste final de semana em casa, contra o Botafogo, que tenta sair do z-4. Assim, sendo um dos principais nomes do time, o meia que tem 4 gols, 5 assistência e 31 desarmes, tem tudo para mandar muito bem na rodada #26 do Fantasy game.

DICAS EXTRAS

Juninho – meia (Fortaleza) C$ 6.04

Léo Chú – atacante (Ceará) C$ 4.36

Lucas Braga – atacante (Santos) C$ 3.38

Gil – zagueiro (Corinthians) C$ 6.60

Filipe Luís – lateral (Flamengo) C$ 7.41

