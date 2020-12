Cartola FC 2020: dicas de capitães para rodada #27

A média geral dos cartoleiro da rodada #26 não foi nada boa, 32.41 que é considerado muito baixo. O jogador mais escalado era o atacante do Flamengo Gabi, que foi expulso ainda no primeiro tempo e fez -4.90. Além disso, times que eram favoritos como Grêmio e Palmeiras não saíram com a vitória. Tudo isso e muito mais, fizeram a rodada #26 ser uma das piores para os cartoleiros. Como estamos na reta final da competição, não podemos errar nas apostas. Sendo assim, aqui vai uma lista com as melhores dicas de capitães para a rodada #27 do Cartola FC.

LEMBRE-SE: O mercado da rodada #27 fecha no sábado (26), às 16h (horário de Brasília).

Cartola FC: dicas de capitães para rodada #27

Raphael Veiga – meia (Palmeiras) C$ 9.61: O meia do Palmeiras é uma das apostas para este final de semana. O time do verdão, encara o RB Bragantino no Allianz Parque. Ainda um pouco desvalorizado pela sua última pontuação, o meia já é um dos jogadores mais escalados para rodada #27 do Fantasy game. Além de ser um dos principais do time alviverde, ele tem 8 gols, uma assistência e 16 desarmes. Com média de 5.83 é uma das nossas dicas de capitães para o Cartola FC.

Marinho – atacante (Santos) C$ 24.18: O mito não teve muito tempo para dar show no último final de semana. O Santos, entrou em campo poupando jogadores pensando na libertadores e perdeu o jogo em São Januário. Agora, vai atrás dos 3 pontos para subir na tabela de classificação do brasileirão e tentar ficar mais perto do G-4. Marinho, com 14 gols é o vice-artilheiro da competição e entrando em campo no domingo contra o Ceará, tem tudo para mais uma vez mitar.

Keno – atacante (Atlético-MG) C$ 14.33: O atacante do Atlético-MG, volta em campo na rodada #27 do game. Com média de 7.22 e 10 gols na competição, ele é outra grande aposta para este final de semana. Além disso, entra na lista dos mais escalados pelo favoritismo do time no confronto contra o Coritiba. Jogando em casa, o time do técnico Jorge Sampaoli, tem tudo para ganhar e ganhar bem. Por fim, com 5 assistências e 32 desarmes, Keno entra na nossa lista de dicas de capitães para a rodada #27 do cartola FC.

DICAS EXTRAS

Bruno Henrique – atacante (Flamengo) C$ 15.10

Cléber – atacante (Ceará) C$ 12.43

Renato Kayzer – (Athletico-PR) C$ 8.75

Cartola FC: jogos válidos para a rodada #27

SÁBADO – 26 DE DEZEMBRO

Atlético-MG x Coritiba (Mineirão) – às 17h

Fortaleza x Flamengo (Castelão CE) – às 19h

Goiás x Sport (Serrinha) – às 19h

Fluminense x São Paulo (Maracanã) – às 21h

DOMINGO – 27 DE DEZEMBRO

Botafogo x Corinthians (Engenhão) – às 16h

Bahia x Internacional (Arena Fonte Nova) – às 16h

Palmeiras x RB Bragantino (Allianz Parque) – às 18h15

Santos x Ceará (Vila Belmiro) – às 18h15

Athletico-PR x Vasco (Arena da Baixada) – às 18h15

Grêmio x Atlético-GO (Arena do Grêmio) – às 20h30